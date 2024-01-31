انتخابات مجمع جهادی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ذوالفقاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: چهارمین انتخابات مجمع جهادی استان در راستای خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مناطق محروم انجام شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک هزار و ۵۰۰ گروه جهادی در سطح چهارمحال و بختیاری فعال است، افزود: تشکیل مجمع جهادی استان در ارائه خدمات بیشتر به مناطق محروم نقش بسزایی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسن درستکار، مسئول مجمع عالی جهادگران کشور نیز در حاشیه این مراسم اظهار کرد: حسب منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۸ در خصوص شبکه‌سازی و تخصصی کردن گروه‌های جهادی، چهارمین دوره مجمع جهادی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

وی افزود: طبق فراخوانی که اعلام شد، با حضور مسئولان شورای جهادی شهرستان‌ها چهارمین انتخابات مجمع جهادی چهارمحال و بختیاری به صورت دقیق برگزار شد.

مسئول مجمع عالی جهادگران کشور ادامه داد: افرادی که در این انتخابات منتخب می‌شوند، به عنوان هیئت رئیسه مجمع جهادی استان چهارمحال و بختیاری و یک نفر نیز به عنوان مسئول شورای جهادی معرفی می‌شوند.

گفتنی است؛ در این انتخابات مسئول و جانشین مجمع جهادی استان، مسئول امور کارگروه‌های تخصصی، مسئول آموزش و کیفی سازی، مسئول هیئت نظارت و بازرس مالی، مسئول امور مالی و مشارکت مردمی و دولتی، مسئول ارتباطات و گفتمان‌ساز مجمع جهادی بسیج استان به همراه نماینده قرارگاه عملیات جهادی پهنه‌ای استان همچنین نماینده هیأت ادوار مجمع جهادی چهارمحال و بختیاری انتخاب و معرفی شدند.