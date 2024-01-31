به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی‌پور صبح چهارشنبه در نشست خبری ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: در دهه مبارک فجر ۱۱۸ پروژه عمرانی و زیرساختی با ۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار تربت حیدریه افزود: با بهره برداری این پروژه‌ها شاهد افزایش ۵۵ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.

وی گفت: ۱۱۱ پروژه با اعتبار ۳۹۰ میلیارد تومان افتتاح و۷ پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.

کی پور تعداد پروژه‌های بالای یک میلیارد تومان را ۳۷ مورد اعلام کرد و گفت: این میزان معادل ۳۱ درصد کل پروژه است.

فرماندار تربت حیدریه پروژه بزرگ شهرستان را شامل کارخانه خوراک دام با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان و پترو اکسیر اطلس با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار عنوان کرد.