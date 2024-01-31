  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳

در دهه فجر؛

۱۱۸ پروژه عمرانی و زیرساختی در تربت حیدریه به بهره‌برداری می‌رسد

۱۱۸ پروژه عمرانی و زیرساختی در تربت حیدریه به بهره‌برداری می‌رسد

تربت حیدریه- فرماندار تربت حیدریه گفت: ۱۱۸ پروژه عمرانی و زیرساختی در تربت حیدریه همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی‌پور صبح چهارشنبه در نشست خبری ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: در دهه مبارک فجر ۱۱۸ پروژه عمرانی و زیرساختی با ۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار تربت حیدریه افزود: با بهره برداری این پروژه‌ها شاهد افزایش ۵۵ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.

وی گفت: ۱۱۱ پروژه با اعتبار ۳۹۰ میلیارد تومان افتتاح و۷ پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.

کی پور تعداد پروژه‌های بالای یک میلیارد تومان را ۳۷ مورد اعلام کرد و گفت: این میزان معادل ۳۱ درصد کل پروژه است.

فرماندار تربت حیدریه پروژه بزرگ شهرستان را شامل کارخانه خوراک دام با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان و پترو اکسیر اطلس با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار عنوان کرد.

کد مطلب 6010095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها