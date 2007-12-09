برگزاری سومین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دبیر سومین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان جنوبی شامگاه شنبه طی نشستی خبری با خبرنگاران مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی با بیان اینکه کارآفرینی عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن است، خاطر نشان کرد: توسعه کارآفرینی مقوله مهمی است که کشورهای پیشرفته در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی نسبت به آن توجه ویژه ای دارند.

مهدی فرجامی فرد ترویج و توسعه کار را امری مهم در راستای دستیابی به پیشرفت های مهم دانست و تأکید کرد: کار و کارآفرینی از جایگاه ویژه ای در کشورمان برخوردار است.

وی با بیان اینکه، فرهنگ سازی و نکوداشت کارآفرینان، امری مهم در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی است، خاطر نشان کرد: از طریق برگزاری جشنواره های کارآفرینی، افراد موفق و الگوهای برترجامعه معرفی و روش موفقیت آنان برای مردم به ویژه جوانان تبیین می شود.

دبیر کارگروه علمی سومین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان جنوبی اذعان داشت: وزارت کار و امور اجتماعی در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی و تشویق جوانان به فعالیت خلاقانه تاکنون دو جشنواره بزرگ کارآفرینان برگزار نموده است.

وی برگزاری جشنواره‌ های کارآفرینی در موضوعات کسب و کار و معرفی کارآفرینان برتر در بخش‌ های مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعت و خدمات را گامی مهم در جهت تشویق جوانان ودانش آموختگان به فعالیت‌ های خلاقانه عنوان نمود.

فرجامی با اشاره به استقبال گسترده جوانان از سومین جشنواره کارآفرینان برتر خاطر نشان کرد: تاکنون 93 نفر از کارآفرینان استان در این جشنواره ثبت نام نموده اند که از این تعداد 42 نفر در بخش خدمات، 28 نفر در بخش صنعت و 23 نفر در بخش کشاورزی کاربرگ‌ های مربوط به جشنواره را تکمیل کرده اند.

مسئول دبیرخانه سومین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان جنوبی تصریح کرد: در هر یک از بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات، 3 نفر به عنوان کارآفرین برتر استانی انتخاب و معرفی می ‌شوند.

به گفته وی، کلیه کاربرگ های رسیده به سومین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان جنوبی در کارگروه علمی جشنواره به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری و متشکل از رئیس سازمان کار وامور اجتماعی، اعضای هیئت علمی، متخصصین دستگاه های اجرایی و کارآفرینان برتر سال های گذشته بررسی گردیده است.

فرجامی خاطر نشان کرد: کار داوری کلیه کاربرگ های این جشنواره به پایان رسیده است که با توجه به امتیازات کسب شده توسط طرح ها، در هر بخش چند نفر به عنوان کارآفرین برتر معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی با اشاره به تفاوت سومین جشنواره با سال های گذشته اذعان داشت: در این جشنواره فقط کسب و کارهای غیر دولتی و تازه تأسیسی که کمتر از پنج سال از تاریخ راه ‌اندازی آنان گذشته حق شرکت در جشنواره داشته اند.

مسئول دبیرخانه سومین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان جنوبی، معرفی کارآفرینان جوان در جامعه، ایجاد هویت در میان افراد خلاق و کارآفرین، ایجاد حس اعتماد در بین آنان، ارائه الگوهای مفید به جوانان با بزرگنمایی کارآفرینان و تبیین جایگاه آنان، اشاعه فرهنگ کار گروهی، ایجاد نگرش علمی به کسب و کار در ذهن افراد را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان نمود.

فرجامی، ارتباط گسترده تر دانشگاه با صنعت، معرفی کارآفرینی به عنوان یک علم ارزشمند و پیوند کارآفرینان با سیاست، جامعه و بازار را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.