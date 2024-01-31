خبر خوش برای بیمه هنرمندان صنایع دستی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله عبداللهی صبح چهارشنبه در نشستی با فعالان صنایع دستی اظهار کرد: بیستم دی، در نشست هیئت دولت، بیمه ۱۰ هزار نفر از فعالان صنایع دستی و راهنمایان گردشگری کشور با دستور رئیس جمهور، مصوب شد و هم اکنون مقدمات آن در حال اجراست.
وی افزود: شرط سنی کمتر از ۵۰ سال، داشتن پروانه تولید انفرادی و گواهی مهارت فنی و حرفهای از جمله مدارک لازم برای دریافت بیمه، در هر رشته از صنایع دستی است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطر نشان کرد: تولید کنندگان فعال کارگاهی در پنج رشته میناکاری، قلمزنی، خاتم کاری، معرق و منبت میتوانند تا پنج نفر از هنرمندانی که در کارگاهشان فعالیت دارند بیمه هنرمندان کنند.
وی افزود: از هنرمندان صنایع دستی واجد شرایط در شهرستانهای استان اصفهان خواست برای ثبت نام در فهرست متقاضیان بیمه تا پنج شنبه ۱۲ بهمن به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خود مراجعه کنند.
مجدالدین تاج رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان نیز گفت: با توجه به اینکه دو سوم، صنایع دستی شناسایی شده کشور از استان اصفهان است، نسبت بیمه شدگان هم باید در مقایسه با کشور، بیشتر باشد.
وی ادامه داد: از ۴۰۰ رشته ثبت شده صنایع دستی در دنیا ،۲۹۹ رشته متعلق به ایران است و حدود دو میلیون نفر از این حوزه ارتزاق میکنند، حدود ۵۳۲ هزار هنرمند شناسنامه دار صنایع دستی در کشور فعالیت دارند که ۱۰۰ هزار نفر در استان اصفهان هستند.
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