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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴

معاون میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد؛

خبر خوش برای بیمه هنرمندان صنایع دستی اصفهان

خبر خوش برای بیمه هنرمندان صنایع دستی اصفهان

اصفهان-معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: هنرمندان صنایع دستی واجد شرایط در استان اصفهان برای ثبت نام در فهرست متقاضیان بیمه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله عبداللهی صبح چهارشنبه در نشستی با فعالان صنایع دستی اظهار کرد: بیستم دی، در نشست هیئت دولت، بیمه ۱۰ هزار نفر از فعالان صنایع دستی و راهنمایان گردشگری کشور با دستور رئیس جمهور، مصوب شد و هم اکنون مقدمات آن در حال اجراست.

وی افزود: شرط سنی کمتر از ۵۰ سال، داشتن پروانه تولید انفرادی و گواهی مهارت فنی و حرفه‌ای از جمله مدارک لازم برای دریافت بیمه، در هر رشته از صنایع دستی است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطر نشان کرد: تولید کنندگان فعال کارگاهی در پنج رشته میناکاری، قلمزنی، خاتم کاری، معرق و منبت می‌توانند تا پنج نفر از هنرمندانی که در کارگاهشان فعالیت دارند بیمه هنرمندان کنند.

وی افزود: از هنرمندان صنایع دستی واجد شرایط در شهرستان‌های استان اصفهان خواست برای ثبت نام در فهرست متقاضیان بیمه تا پنج شنبه ۱۲ بهمن به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خود مراجعه کنند.

مجدالدین تاج رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان نیز گفت: با توجه به اینکه دو سوم، صنایع دستی شناسایی شده کشور از استان اصفهان است، نسبت بیمه شدگان هم باید در مقایسه با کشور، بیشتر باشد.

وی ادامه داد: از ۴۰۰ رشته ثبت شده صنایع دستی در دنیا ،۲۹۹ رشته متعلق به ایران است و حدود دو میلیون نفر از این حوزه ارتزاق می‌کنند، حدود ۵۳۲ هزار هنرمند شناسنامه دار صنایع دستی در کشور فعالیت دارند که ۱۰۰ هزار نفر در استان اصفهان هستند.

کد مطلب 6010100

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