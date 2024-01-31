برگزاری جشن «امید و اقتدار» در ۴۰۲ بقعه متبرکه گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با همکاری هیئت امنای امامزادگان و مراکز افق بقاع متبرکه شاخص استان برنامه‌های متعددی برای تکریم چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب و دهه فجر تدارک دیده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان اعلام کرد: ویژه برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر با عنوان جشن امید و اقتدا از روز پنجشنبه ۱۲ بهمن با غبار روبی بقاع متبرکه و عطر افشانی مزار دو هزار و ۲۹۶ شهید آرمیده در ۲۵۵ بقعه گیلان آغاز می‌شود.

وی گفت: چراغانی، آذین بندی و تبلیغات محیطی بقاع متبرکه در ایام الله دهه فجر و پخش آواهای ماندگار و خاطره انگیز در ایام پیروزی انقلاب از جمله برنامه‌های بقاع متبرکه در جشن پیروزی سالگرد انقلاب است.

تدینی با اشاره به اجرای طرح قرار دوازدهم از سه سال گذشته در روز دوازدهم هر ماه با هدف ارائه خدمات اجتماعی و کمک معیشتی به افراد کم بضاعت مجاور آستان امام زادگان، افزود: قرار دوازدهم بهمن ماه جاری نیز به صورت سراسری در همه شهرستان‌ها و به صورت محوری در آستان سید محمد آخوند مزار آستانه اشرفیه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در طرح قرار دوازدهم بهمن ۱۴۰۲، ۹۸۲ بسته معیشتی به ارزش ۸۵۶ میلیون تومان به همراه ۱۵۵ میلیون تومان کمک هزینه خرید جهیزیه بین جامعه هدف این طرح توزیع می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: برای دهه فجر امسال مانور سلامت و ویزیت رایگان در ۱۹ بقعه متبرکه گیلان تدارک دیده شده است.

راه اندازی خیمه معرفت در ۱۳ بقعه شاخص گیلان

وی افزود: خیمه معرفت با عنوان خیمه انقلاب در ۱۳ بقعه شاخص گیلان راه اندازی می‌شود و با ارائه خدمات متنوع فرهنگی و مذهبی از زائران پذیرایی خواهد شد.

تدینی با بیان اینکه جشن مبعث پیامبر اکرم (ص) ۱۹ بهمن در بقاع متبرکه گیلان برگزار می‌شود، ادامه داد: در شب ۲۲ بهمن نیز مراسم نورافشانی در صحن و سرای آستان امامزادگان و پخش تکبیر از ماذنه بقاع متبرکه انجام خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان اضافه کرد: سخنرانی‌های بصیرتی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان با حضور ۸ مبلغ اعزامی از قم و ۱۸۰ روحانی مستقر در امامزادگان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد :۲ نفر از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در گیلان برای تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب در امامزادگان استان حضور خواهند یافت.

تدینی گفت: بر همین اساس حجت الاسلام استاد حسینی اراکی جمعه ۱۳ بهمن بعد از نماز مغرب و عشا در بقعه سلیمان داراب رشت و دکتر سید رضا صدرالحسینی پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه در بقعه امام زاده هاشم به تبیین دستاوردهای انقلاب خواهند پرداخت.

انقلاب اسلامی ایران با روح بشری هماهنگ است

وی با اشاره به برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن کریم در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان، اظهار کرد: ۶۰ محفل بزرگ قرآنی در بقاع متبرکه شاخص گیلان تدارک دیده شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: برگزاری جشن بزرگ انقلاب روز ۲۲ بهمن ماه همراه با مسابقه‌های شاد و برنامه‌های هنری و فرهنگی و دیدار کارکنان و مدیران اوقاف و هیئت امنا و خادمین امامزادگان و بقاع متبرکه با خانواده معظم شهدای انقلاب در سطح استان گیلان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تجلیل از خانواده شهدای انقلاب در جشن‌های دهه فجر در بقاع متبرکه اجرا می‌شود، گفت: انقلاب اسلامی ایران آمیزه ای از رهبری هوشمندانه حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و روحیه استقلال خواهی و ظلم ستیزی ملت بزرگ ایران است که نمی‌خواستند به واسطه حاکمیت طاغوت از آئین و فرهنگ اصیل خود فاصله بگیرند.

تدینی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با روح بشری هماهنگ است چون خواستار تدوین قوانین مطابق با فطرت انسانی و یکتاپرستی است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان اظهار کرد: هدف انقلاب اسلامی داشتن جامعه‌ای به دور از هرگونه بی عدالتی، فساد و فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی است.