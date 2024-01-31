به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی پرتاب همزمان موفق سه ماهواره ایرانی، با ماهواره‌بر سیمرغ را به سازمان صنایع هوافضا وزارت دفاع تبریک گفت تبریک گفت.

متن پیام امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

وَ ما تُجْزَونَ اِلاّ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * اِلاّ عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصینَ»؛ (شما جز به آنچه انجام می‌دادید جزا داده نمی‌شوید، مگر بندگان مخلص خدا)

سوره صافات آیه ۳۹ و ۴۰

همکاران عزیز و پرتلاشم در سازمان صنایع هوافضا وزارت دفاع

با درود به ساحت نورانی حضرت ختمی مرتبت و سلاله‌های مطهر ایشان که همیشه ایران اسلامی و ملت عزیزمان تحت عنایات و توجهات ویژه آنان مسیر موفقیت و سعادت را پیموده‌اند.

با توکل به ذات اقدس الهی و اعتماد به وعده او و با توسل به ائمه اطهار (سلام الله علیهم) پرتاب موفق ماهواره بر سیمرغ و قرار دادن همزمان سه ماهواره در مدار ۱۱۱۰ کیلومتری در کنار اخلاص، تدبیر، صبوری و پایمردی شما در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این وعده قطعی خداوند متعال را در اذهان متبادر می‌سازد که فرموده است، یاری کنندگان دینش را یاری می‌کند و همانا پاداش مخلصین را خود وعده کرده است.

همکاران گرامی

این موفقیت ارزشمند آغاز راه سترگ و دروازه بزرگ مسیر راهبردی، پیچیده و دشوار کاوش و حضور و تسخیر فضاهای ناشناخته جهان هستی است. تداوم این راه مطالبه رهبری معظم، ملت و مدیران عالی و دلسوزان آینده کشور است و می‌بایست ضمن تلاش مضاعف و بهره گیری از آموزه‌های تحصیل شده و با نگاه به افق‌های درخشان پیش رو، به این موفقیت بزرگ قانع نشد و با اعتماد به نفس دانشمندان و متخصصان و کارکنان خود ساخته وبا تجربه و متدین آن مجموعه، آینده‌ای درخشان در این حوزه را رقم بزنند.

اینجانب ضمن استمداد از حضرت بقیه الله الاعظم حضرت ولی عصر (عج) و عرض تبریک به فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای (مد ظله العالی) و خانواده معظم و معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران و به ویژه ملت شریف ایران اسلامی از همه شما همکاران و خانواده فداکار و صبورتان در سازمان صنایع هوافضا، و هم چنین سازمان‌های صنایع الکترونیک وزارت دفاع و دانشگاه مالک اشتر و سایر بخش‌های مؤثر که در این طرح عظیم راهبردی همکاری داشتند تشکر می‌نمایم.

این موفقیت نشان داد که کید، حسد و بدخواهی و کارشکنی‌های دشمنان نظام مانع از پیشرفت‌های شگرف علمی فرزندان و جوانان میهن اسلامی‌مان نمی‌شود و تقارن پر خیر و برکت و پر مضمون این رویداد در آستانه آغاز سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در گام دوم انقلاب اسلامی نوید بخش دستاوردهای نوین در شکوفایی استعدادها در سایه رهبری حکیمانه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) و هدایت‌های پیامبرگونه امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) است که امروز کشور را در قلل رفیع عزت و پیشرفت همه جانبه و آینده نگر قرار داده است و رمز آن خودباوری، اعتماد به درون، تلاش روز افزون و اتکا به ملت و تبعیت محض از ولایت مطلقه فقیه است.

اینجانب ضمن تبریک مجدد این موفقیت درخشان، توفیقات بیشتر را برای شما از درگاه خداوند منان مسألت می‌نمایم.»