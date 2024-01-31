زنگ انقلاب در مدارس بهاباد به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بهاباد، صبح چهارشنبه در مراسم نمادین نواختن زنگ انقلاب در مدرسه پسرانه شهید مدرس بهاباد ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه انقلاب اسلامی بی نظیرترین انقلاب تاریخ جهان است، اظهار کرد: بنیانگذار این صلابت و شکوه معمار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) بود.

حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی با بیان اینکه این انقلاب به جایی خواهد رسید که یک روز تمام قدرت‌های دنیا در مقابلش سر تعظیم فرود خواهند آورد، افزود: انقلاب اسلامی ایران معجزه قرن بود .

امام جمعه بهاباد بیان کرد: وحدت کلمه، ایمان به خدا، معنویت و حضور مردم در صحنه به رهبری امام خمینی(ره)، رمز پیروزی انقلاب اسلامی بود.

دستاوردهای نظام اسلامی برای نوجوانان بازگو شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آغاز دهه مبارک فجر و طلیعه چهل و پنجمین بهار آزادی اظهار کرد: ما هر چه داریم از برکت نظام و انقلاب است و باید قدر آن را بدانیم.

علیرضا قطب الدینی با اشاره به اینکه زنگ انقلاب اسلامی زنگ بیداری، مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران اسلامی در مقابل مستکبران جهان است، گفت: این روز پر افتخار که آغاز دهه فجر است، یادآور جانفشانی‌های ملت ایران با رهبری امام خمینی (ره) و آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی در مورد اینکه دانش آموزان و آینده سازان این کشور ادامه دهنده راه شهدا هستند، افزود: امروز باید دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عملکرد دستگاه‌های مختلف برای نسل نوجوان و جوان مطرح شود.

دانش آموزان با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری و اجرای سرود به در این آیین لحظه تاریخی ورود امام خمینی (ره) به کشور در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه صبح ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ را گرامی داشتند.

زنگ انقلاب نیز با حضور مسؤولان به صدا درآمد.