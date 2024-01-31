حوزه علمیه قم سرچشمه نظریه انقلاب و نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پیام آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با حمد وثنای خداوند متعال و با درود به انبیاء و اولیاء الهی بویژه خاتم پیامبران(ص) و خاتم اوصیاء (عج) و با درود به شهدای اسلام و انقلاب و مقاومت و امام شهیدان (ره)

مناسبت‌های روحبخش و معنویت آفرین ماه‌های مبارک رجب و شعبان بویژه مبعث پیامبر رحمت(ص) و موالید خجسته خاتم اوصیاء حضرت مهدی آل محمد(عج) ، خورشید عاشورا حضرت امام حسین(ع)، ابالفضل العباس(ع) و میلاد فریادگر عاشورا و دعا حضرت امام سجاد(ع) را گرامی می دارم و تبریک می گویم و در آستانه دهه پرفروغ فجر و ۲۲ بهمن، این مناسبت تاریخی و سال روز درخشش انوار الهی و تابش خورشید آزادی و رهایی را به ملت بزرگ ایران و امت اسلام و آزادیخواهان جهان و محور مقاومت و دانشگاهیان و حوزویان و جوانان عزیز و طلاب و فضلا و اساتید گرانقدر حوزه های علمیه شادباش عرض می‌نمایم.

به مناسبت ایام شهادت امام کاظم(ع) و مبعث پیامبر اعظم (ص) و دهه فجر حوزه های علمیه از ۱۷ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ تعطیل خواهد بود و از همه روحانیت و مبلغان گرانقدر و اصحاب منبر و رسانه و گروه‌های تبلیغی انتظار می‌رود برای ترویج معارف الهی و گسترش ارزشهای معنوی و اخلاقی و پاسخگویی به سؤالات نسل نوجوان و جوان و تبیین معارف و ارزشهای انقلاب اسلامی و دعوت مردم عزیز به حضور هوشمندانه در انتخابات و حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن برخیزند و قیام لله نمایند.

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نقطه عطف راهبردی و تاریخی برای ایران و جهان، گشایشگر آفاقی نو، تغییردهنده معادلات جهانی و نمایشی بی‌نظیر از وحدت ملت بزرگ ایران بود که با معماری بی‌همتای حضرت امام خمینی(قدس سره) و هوشمندی و دلیری و جهاد بزرگ مردم شریف ایران و جوانان عزیز رقم خورد.

گفتمان بهمن ۵۷ و انقلاب اسلامی برآمده از فریاد رسای ملت و تاریخ پرفراز و نشیب ایران و برخاسته از وجدان بیدار و هویت ناب ملت ایران بود که در جهان و میان امت اسلام پژواک یافت و امواج خروشان پدید آورد و آفاقی نو به سوی بیداری مستضعفان و برپایی امت اسلام گشود و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی را نوید داد، ملت بزرگ ایران و جوانان هوشیار و شجاع آن و حوزه و دانشگاه و شهدای عالیقدر و ایثارگران افتخار پیشگامی و فداکاری در خلق این اتفاق بزرگ قرن ، بلکه قرن ها ،دارند و دستاوردهای این حماسه بزرگ، افزون بر فروپاشی نظام ستم شاهی و رویارویی با استبداد و استعمار و استکبار جهانی، دامنه ای دارد که در بیانیه گام دوم با قلم جذاب و روان رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) انعکاس یافته است، شکوه و فروغ این انقلاب بزرگ چنان است که هم کانون جذب امیدها و دل های مشتاق آزادی ورهایی و معنویت و معرفت قدس و الهی شد و هم کینه و خشم جهانخواران و دژخیمان و بدخواهان ایران و اسلام را برانگیخت و در برابر آن جنگ طولانی و ترکیبی پدید آوردند و برغم همه این دسیسه ها و برخی از ناکامی و کاستیها و ضعف ها این رستاخیز الهی و انقلاب شکوهمند با دور اندیشی و جانفشانی ملت ایران و جوانان عزیز و ملت های آزاده و محور مقاومت استمرار یافت و بفضل الهی پیش خواهد رفت.

حوزه علمیه قم و روحانیت افتخار دارد که در طول حیات تاریخی خود در خدمت ایران و اسلام و مردم عزیز و کوشا در مسیر آرمانهای والای اسلام عزیز بوده و از این چشمه جوشان اندیشه الهی و معارف ناب اسلام و قرآن و پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) به سراسر ایران و جهان انتشار یافته و در مهد آن نظریه انقلاب و نظام اسلامی سرچشمه گرفته است و همچنان حوزه و حوزویان خود را مبشر ارزشهای الهی و معنوی و اخلاقی و پاسدار راه نورانی انقلاب اسلامی و خادم ملت رشید ایران می دانند و بر این عهد استوار ایستاده اند و در چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی و در آستانه دو آزمون بزرگ حضور در دو انتخابات پیش رو و راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در شرایط ویژه بین المللی و منطقه و در رویارویی سپاه اسلام و استکبار در فلسطین، لبنان، یمن و دیگر مناطق محور مقاومت، حوزه های علمیه و نهادهای عالی حوزوی و خیل بی شمار طلاب و فضلا و اساتید و مبلغان و گروه‌های جهادی و تبلیغی و بسیجی جهاد تبیین را وظیفه خود می دانند و ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان و دولتمردان خدوم، جهاد خدمت و تلاش برای حل نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و استمرار و ارتقای همه شاخص های پیشرفت و عدالت را مطالبه می‌نمایند و از ملت آگاه و جوانان خردمند و مردان و زنان بیدار، نقش آفرینی در همه میدان های پیشرفت به ویژه حضور چشمگیر و خیره کننده در انتخابات و راهپیمایی ۲۲بهمن را تقاضا دارند و به مناسبت ایام شهادت امام کاظم(علیه السلام) و مبعث شریف پیامبر اعظم(ص) و دهه فجر حوزه های علمیه از ۱۷ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ تعطیل خواهد بود و از همه روحانیت و مبلغان گرانقدر بویژه طلاب و فضلای برادر و خواهر و امامان جماعت و جمعه و اصحاب منبر و رسانه و گروه های تبلیغی انتظار میرود از این فرصت و مناسبتهای ماه های رجب و شعبان و رمضان و دهه فجر بهره گیرند و برای ترویج معارف الهی و گسترش ارزشهای معنوی و اخلاقی و پاسخگویی به سؤالات نسل نوجوان و جوان و نیز تبیین معارف و ارزشهای انقلاب اسلامی و دعوت مردم عزیز به حضور هوشمندانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در همه محیطهای عبادی و علمی و فرهنگی و اجتماعی برخیزند و قیام لله نمایند، امید است با حمایت مردم و نهادهای تبلیغی و فرهنگی شاهد یک صحنه گسترده از جهاد تبیین و خیزش عمومی و هجرت وسیع در میان مبلغان و حوزویان و همزمان بهره گیری از ابزارهای نوین و فضای مجازی برای روشنگری و تبلیغ باشیم، ان شاء الله.

از همه مردم شریف ایران انتظار می رود در هر دو میدان انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن پدیده ای شگفت انگیز و مثال زدنی خلق نمایند و بر اقتدار ایران و سرمایه اجتماعی کشور بیافزایند و بذر نومیدی و حسرت در دل ستمگران و دشمنان بیافشانند و امت اسلام و محور مقاومت را امیدوارتر سازند.

رجاء واثق است که اساتید بزرگوار با تأسی به مراجع عظام دامت برکاتهم هم در ترویج فرهنگ نورانی تبلیغ و احیای سنتهای دیرین تبلیغی و مهاجرتهای تبلیغی طلاب ارجمند و شاگردان خود را راهنمایی و ترغیب نمایند و هم در پیشرفت علمی کوشا باشند و بر رونق علمی و رشد تحقیقی حوزه بیافزایند و تعطیلات تبلیغی را جبران فرمایند و نهادهای پژوهشی و فرهنگی و محققان بزرگوار نیز ضمن انجام وظایف مهم خود در مسایل علمی، به پاسخگویی نیازهای جدید و پرسش‌های جامعه و جوانان اولویت بخشند و سنتهای تبلیغی حوزه را پاسدارند.

از همه مردم شریف ایران و اصحاب رسانه و هنر و فرهنگ و از نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی و اصناف گوناگون و جوانان میهن دوست و از همه مساجد و مدارس و مراکز علمی و فرهنگی انتظار می رود در هردو میدان انتخابات و راهپیمایی پدیده ای شگفت انگیز و مثال زدنی خلق نمایند و بر اقتدار ایران و سرمایه اجتماعی کشور بیافزایند و سیمای ایران و اسلام و انقلاب را در جهان برجسته تر سازند و شکوه خود را به جهانیان نشان دهند و بذر نومیدی و حسرت در دل ستمگران و دشمنان بیافشانند و امت اسلام و محور مقاومت را امیدوارتر سازند.