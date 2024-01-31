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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶

آیت الله اعرافی در پیامی به مناسبت دهه فجر:

حوزه علمیه قم سرچشمه نظریه انقلاب و نظام اسلامی است

حوزه علمیه قم سرچشمه نظریه انقلاب و نظام اسلامی است

قم- مدیر حوزه های علمیه کشور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر با تاکید بر این که نظریه انقلاب و نظام اسلامی از حوزه علمیه قم سرچشمه گرفته است، جهاد تبیین را مأموریت مهم روحانیت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پیام آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با حمد وثنای خداوند متعال و با درود به انبیاء و اولیاء الهی بویژه خاتم پیامبران(ص) و خاتم اوصیاء (عج) و با درود به شهدای اسلام و انقلاب و مقاومت و امام شهیدان (ره)

مناسبت‌های روحبخش و معنویت آفرین ماه‌های مبارک رجب و شعبان بویژه مبعث پیامبر رحمت(ص) و موالید خجسته خاتم اوصیاء حضرت مهدی آل محمد(عج) ، خورشید عاشورا حضرت امام حسین(ع)، ابالفضل العباس(ع) و میلاد فریادگر عاشورا و دعا حضرت امام سجاد(ع) را گرامی می دارم و تبریک می گویم و در آستانه دهه پرفروغ فجر و ۲۲ بهمن، این مناسبت تاریخی و سال روز درخشش انوار الهی و تابش خورشید آزادی و رهایی را به ملت بزرگ ایران و امت اسلام و آزادیخواهان جهان و محور مقاومت و دانشگاهیان و حوزویان و جوانان عزیز و طلاب و فضلا و اساتید گرانقدر حوزه های علمیه شادباش عرض می‌نمایم.

به مناسبت ایام شهادت امام کاظم(ع) و مبعث پیامبر اعظم (ص) و دهه فجر حوزه های علمیه از ۱۷ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ تعطیل خواهد بود و از همه روحانیت و مبلغان گرانقدر و اصحاب منبر و رسانه و گروه‌های تبلیغی انتظار می‌رود برای ترویج معارف الهی و گسترش ارزشهای معنوی و اخلاقی و پاسخگویی به سؤالات نسل نوجوان و جوان و تبیین معارف و ارزشهای انقلاب اسلامی و دعوت مردم عزیز به حضور هوشمندانه در انتخابات و حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن برخیزند و قیام لله نمایند.

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نقطه عطف راهبردی و تاریخی برای ایران و جهان، گشایشگر آفاقی نو، تغییردهنده معادلات جهانی و نمایشی بی‌نظیر از وحدت ملت بزرگ ایران بود که با معماری بی‌همتای حضرت امام خمینی(قدس سره) و هوشمندی و دلیری و جهاد بزرگ مردم شریف ایران و جوانان عزیز رقم خورد.

گفتمان بهمن ۵۷ و انقلاب اسلامی برآمده از فریاد رسای ملت و تاریخ پرفراز و نشیب ایران و برخاسته از وجدان بیدار و هویت ناب ملت ایران بود که در جهان و میان امت اسلام پژواک یافت و امواج خروشان پدید آورد و آفاقی نو به سوی بیداری مستضعفان و برپایی امت اسلام گشود و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی را نوید داد، ملت بزرگ ایران و جوانان هوشیار و شجاع آن و حوزه و دانشگاه و شهدای عالیقدر و ایثارگران افتخار پیشگامی و فداکاری در خلق این اتفاق بزرگ قرن ، بلکه قرن ها ،دارند و دستاوردهای این حماسه بزرگ، افزون بر فروپاشی نظام ستم شاهی و رویارویی با استبداد و استعمار و استکبار جهانی، دامنه ای دارد که در بیانیه گام دوم با قلم جذاب و روان رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) انعکاس یافته است، شکوه و فروغ این انقلاب بزرگ چنان است که هم کانون جذب امیدها و دل های مشتاق آزادی ورهایی و معنویت و معرفت قدس و الهی شد و هم کینه و خشم جهانخواران و دژخیمان و بدخواهان ایران و اسلام را برانگیخت و در برابر آن جنگ طولانی و ترکیبی پدید آوردند و برغم همه این دسیسه ها و برخی از ناکامی و کاستیها و ضعف ها این رستاخیز الهی و انقلاب شکوهمند با دور اندیشی و جانفشانی ملت ایران و جوانان عزیز و ملت های آزاده و محور مقاومت استمرار یافت و بفضل الهی پیش خواهد رفت.

حوزه علمیه قم و روحانیت افتخار دارد که در طول حیات تاریخی خود در خدمت ایران و اسلام و مردم عزیز و کوشا در مسیر آرمانهای والای اسلام عزیز بوده و از این چشمه جوشان اندیشه الهی و معارف ناب اسلام و قرآن و پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) به سراسر ایران و جهان انتشار یافته و در مهد آن نظریه انقلاب و نظام اسلامی سرچشمه گرفته است و همچنان حوزه و حوزویان خود را مبشر ارزشهای الهی و معنوی و اخلاقی و پاسدار راه نورانی انقلاب اسلامی و خادم ملت رشید ایران می دانند و بر این عهد استوار ایستاده اند و در چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی و در آستانه دو آزمون بزرگ حضور در دو انتخابات پیش رو و راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در شرایط ویژه بین المللی و منطقه و در رویارویی سپاه اسلام و استکبار در فلسطین، لبنان، یمن و دیگر مناطق محور مقاومت، حوزه های علمیه و نهادهای عالی حوزوی و خیل بی شمار طلاب و فضلا و اساتید و مبلغان و گروه‌های جهادی و تبلیغی و بسیجی جهاد تبیین را وظیفه خود می دانند و ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان و دولتمردان خدوم، جهاد خدمت و تلاش برای حل نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و استمرار و ارتقای همه شاخص های پیشرفت و عدالت را مطالبه می‌نمایند و از ملت آگاه و جوانان خردمند و مردان و زنان بیدار، نقش آفرینی در همه میدان های پیشرفت به ویژه حضور چشمگیر و خیره کننده در انتخابات و راهپیمایی ۲۲بهمن را تقاضا دارند و به مناسبت ایام شهادت امام کاظم(علیه السلام) و مبعث شریف پیامبر اعظم(ص) و دهه فجر حوزه های علمیه از ۱۷ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ تعطیل خواهد بود و از همه روحانیت و مبلغان گرانقدر بویژه طلاب و فضلای برادر و خواهر و امامان جماعت و جمعه و اصحاب منبر و رسانه و گروه های تبلیغی انتظار میرود از این فرصت و مناسبتهای ماه های رجب و شعبان و رمضان و دهه فجر بهره گیرند و برای ترویج معارف الهی و گسترش ارزشهای معنوی و اخلاقی و پاسخگویی به سؤالات نسل نوجوان و جوان و نیز تبیین معارف و ارزشهای انقلاب اسلامی و دعوت مردم عزیز به حضور هوشمندانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در همه محیطهای عبادی و علمی و فرهنگی و اجتماعی برخیزند و قیام لله نمایند، امید است با حمایت مردم و نهادهای تبلیغی و فرهنگی شاهد یک صحنه گسترده از جهاد تبیین و خیزش عمومی و هجرت وسیع در میان مبلغان و حوزویان و همزمان بهره گیری از ابزارهای نوین و فضای مجازی برای روشنگری و تبلیغ باشیم، ان شاء الله.

از همه مردم شریف ایران انتظار می رود در هر دو میدان انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن پدیده ای شگفت انگیز و مثال زدنی خلق نمایند و بر اقتدار ایران و سرمایه اجتماعی کشور بیافزایند و بذر نومیدی و حسرت در دل ستمگران و دشمنان بیافشانند و امت اسلام و محور مقاومت را امیدوارتر سازند.

رجاء واثق است که اساتید بزرگوار با تأسی به مراجع عظام دامت برکاتهم هم در ترویج فرهنگ نورانی تبلیغ و احیای سنتهای دیرین تبلیغی و مهاجرتهای تبلیغی طلاب ارجمند و شاگردان خود را راهنمایی و ترغیب نمایند و هم در پیشرفت علمی کوشا باشند و بر رونق علمی و رشد تحقیقی حوزه بیافزایند و تعطیلات تبلیغی را جبران فرمایند و نهادهای پژوهشی و فرهنگی و محققان بزرگوار نیز ضمن انجام وظایف مهم خود در مسایل علمی، به پاسخگویی نیازهای جدید و پرسش‌های جامعه و جوانان اولویت بخشند و سنتهای تبلیغی حوزه را پاسدارند.

از همه مردم شریف ایران و اصحاب رسانه و هنر و فرهنگ و از نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی و اصناف گوناگون و جوانان میهن دوست و از همه مساجد و مدارس و مراکز علمی و فرهنگی انتظار می رود در هردو میدان انتخابات و راهپیمایی پدیده ای شگفت انگیز و مثال زدنی خلق نمایند و بر اقتدار ایران و سرمایه اجتماعی کشور بیافزایند و سیمای ایران و اسلام و انقلاب را در جهان برجسته تر سازند و شکوه خود را به جهانیان نشان دهند و بذر نومیدی و حسرت در دل ستمگران و دشمنان بیافشانند و امت اسلام و محور مقاومت را امیدوارتر سازند.

کد مطلب 6010127

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