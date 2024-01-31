«زنگ انقلاب» در مدارس اردبیل نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه در آیینی که به همین مناسبت در مجتمع آموزشی شهید سلیمانی اردبیل برگزار شد، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، اظهار کرد: انقلاب اسلامی عظمت و شکوهی را به کشور بخشید که در هیچ کجای دنیا نظیر آن پیدا نمی‌شود.

کلام‌الله صفری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز با پیشرفت‌های علمی، فناوری، اقتصادی و فرهنگی به خار چشم دشمنان تبدیل شده است، تصریح کرد: امروز در حالی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم که تمام توطئه‌های دشمنان در رویارویی با ایران با شکست مواجه شده و استکبار جهانی شکست مفتضحانه‌ای را متحمل شده است.

وی با تبریک فرا رسیدن ایام‌الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: همزمان با نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس اردبیل، برنامه‌های گرامیداشت این ایام آغاز شده و امسال تاکید داریم تا این برنامه‌ها با محوریت خود دانش‌آموزان برگزار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از برگزاری بیش از ۱۲۰ برنامه محوری در طول ایام‌الله دهه فجر در سطح مدارس استان اردبیل خبر داد و افزود: برگزاری جشن‌های پیروزی انقلاب در مدارس، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری، همایش‌های جهاد تبیین و نشست‌های تبیینی در مدارس، برگزاری مسابقات بومی، محلی در مدارس عشایری، همایش‌های بزرگ ورزشی به ویژه دوچرخه‌سواری ۲ هزار نفری دور دریاچه شورابیل و… از جمله این برنامه‌ها است.

صفری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امسال تاکید داریم تا برنامه‌های دهه فجر با مشارکت گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان در نواحی و مناطق برگزار شود و در کنار آن جشن‌های بزرگی را برای بخش‌ها و شهرستان‌ها در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه ضروری است تا دستاوردهای انقلاب اسلامی بیش از پیش در بین نسل جوان و نوجوان تبیین شود، اضافه کرد: ما باید در انتقال این مباحث به دانش‌آموزان کوشا باشیم و اجازه ندهیم حماسه‌های انقلاب و جمهوری اسلامی رنگ کهنگی به خود بگیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: همزمان با جشن‌های پیروزی انقلاب و مبعث رسول مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی (ص)، یک‌هزار جشن بزرگ در یک‌هزار مدرسه استان اردبیل برگزار خواهد شد.