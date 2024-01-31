حجت الاسلام عباس خرمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جشنهای مردمی انقلاب اسلامی از جمله برنامههای شاخص دهه فجر سال جاری در استان سمنان است، تاکید کرد: برنامهریزی برای برگزاری ۱۰ مراسم و جشن مردمی در ۱۰ مسجد در شهرستانهای استان صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این برنامهها به صورت محوری و مردم محور است، افزود: در شهرستان سمنان جشنهای مردمی با حضور آحاد مردم از امشب همزمان با نماز مغرب و عشا آغاز خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه امشب مراسم در مسجد المهدی (عج) شهرک انقلاب سمنان برگزار میشود، ابراز کرد: پنجشنبه شب مراسم جشن انقلاب در شهرک اندیشه مسجد بقیه الله الاعظم (عج) برگزار خواهد شد.
خرمیان با بیان اینکه سومین جشن مردمی انقلاب در شهرستان سمنان روز جمعه سیزدهم بهمن ماه در مسجد الزهرا (س) شهرک تعاون برگزار میشود، ابراز کرد: چهاردهم بهمن ماه مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک جانبازان و پانزدهم بهمن ماه مسجد سیدالشهدا (ع) میدان جمهوری اسلامی میزبان جشنهای مردمی انقلاب اسلامی هستند.
وی با بیان اینکه مراسم محوری جشن انقلاب شامگاه دوشنبه شانزدهم بهمن ماه در مسجد امام جعفر صادق (ع) میدان شهید بهشتی سمنان برگزار میشود، بیان کرد: هفدهم بهمن ماه در مسجد الرضا (ع) خیابان رسالت، هجدهم بهمن ماه در مسجد آل محمد (ص) بلوار ولی عصر (عج) و نوزدهم بهمن حسینیه شهدای مدافع حرم در بلوار حکیم الهی سمنان میزبان جشنهای انقلاب است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه جشن مردمی انقلاب شامگاه بیستم بهمن ماه در مسجد صاحبالزمان (عج) خیرآباد برگزار میشود، گفت: مراسم محوری جشنهای انقلاب بیست و یکم بهمن ماه در مسجد عابدینیه در میدان هفتم تیرماه سمنان و ۲۲ بهمن مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهرک گلستان برگزار خواهد شد.
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