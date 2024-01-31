به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: شبکه تبلیغ به عنوان سنگر سازان بی سنگر تلاش‌های ارزشمندی برای اعتلای نظام و انقلاب انجام دادند.

وی با تقدیر و تشکر از فعالان عرصه تبلیغی در گیلان و کشور افزود: سنگر سپاری در همه عرصه به ویژه شبکه تبلیغ امری عادی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر لزوم هم گرایی برای تحقق جهاد تبیین بیان کرد: تعامل و همدلی برای تحقق جهاد تبیین و قدرتمندسازی نهضت تبلیغ مورد تاکید است.

حجت الاسلام قمی با بیان اینکه گیلان ظرفیت‌های ملی و فراملی دارد، گفت: پیش روی در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه نهضت تبلیغ جایگاه گیلان در کشور درخشان‌تر می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند حجت الاسلام نجفی گیلانی در حوزه‌های مدیریتی افزود: حضور حجت الاسلام نجفی گیلانی در عرصه تبلیغی و فرهنگی گیلان منشأ خیر و برکت خواهد شد.