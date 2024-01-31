به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر علی مشکی در بازدید جامع عملکردی از بیمارستان هاشمی نژاد درباره جمعیت تحت پوشش درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد: در حال حاضر ۵ و نیم میلیون جمعیت تهران و حومه به طور ثابت و ۹ میلیون نفر هم جمعیت در گردش تحت پوشش درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

وی افزود: این آمار در مقایسه با دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور بیشترین آمار محسوب می‌شود ولی متاسفانه از نظر تعداد نیروهای انسانی، تجهیزات و اعتبارات مالی یکی مانده به آخر هستیم. با این وجود ما با تلاش کارکنان خود موفق شده ایم جزو دانشگاه های ممتاز نخست کشورمان باشیم.

مشکی درباره عملکرد بیمارستان هاشمی نژاد گفت: بیمارستان هاشمی نژاد بیمارستانی تک تخصصی و نمونه است و در زمینه کلیه و مجاری ادراری سرآمد است. بیمارستان هاشمی نژاد یک بیمارستان آموزشی درمانی است، بحث آموزش و درمان از هم جدا نیست. دانشجویان امروز در آینده وارد سیستم درمان خواهند شد با توجه به افزایش ورودی دانشجویان در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی تصمیم گرفته ایم به مرور با فرآهم سازی امکانات بیمارستان‌های تحت پوشش خود را به بیمارستان‌های آموزشی تبدیل کنیم.

وی درباره کمبود نیروی پرستاری گفت: کمبود نیروی پرستاری کمبود کشوری است. ما در تلاش هستیم با ایجاد بحث‌های انگیزشی رضایت‌مندی آنان را بالا ببریم. در افتتاح بیمارستان امام خمینی شهریار بحث فوق العاده خاص پرستاری با رییس جمهور مطرح شد و وی برای اجرایی شدن آن دستوراتی را به وزیر بهداشت ابلاغ کرد که در حال حاضر در مرحله اجرایی شدن است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران استفاده از دانش‌های نوین و هوش مصنوعی در کارهای درمانی را بسیار اثر بخش دانست و از پایلوت قرار گرفتن بیمارستان هاشمی نژاد برای آزمایش سیستم صوت به متن در تسهیل گزارش نویسی پرستاری ابراز رضایت کرد.

وی از تلاش برای پیاده سازی استفاده از روبو نرس (استفاده از ربات‌ها در بعضی از کارهای پرستاری) خبر داد و گفت: در حال حاضر یکی از شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال آزمایش روی این طرح است و با پیاده سازی آن به پرستاران کمک بسیاری خواهد شد. با صرفه جویی در وقت، پرستاران وقت بیشتری برای انجام کارهای تخصصی خواهند داشت.

مشکی با اشاره به حمایت‌های معاون درمان وزارت بهداشت و پیگیری‌های مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه گفت: ارتباط خوبی با واحدهای تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها برقرار شد. کمبودهای اولیه مراکز درمانی مشخص شده و قرارداد تامین این تجهیزات با هیات امنای ارزی اجرایی شد و اقلام در حال تحویل به بیمارستان‌ها است. همچنین تامین تجهیزات سرمایه ای سنگین مانند پت سی تی و گامانایف از محل وام بانک جهانی ICERP۳ در حال پیگیری است.

وی درباره حمایت از پزشکان با ضریب کا (۲k) گفت: برای ترغیب پزشکان ۲k سقف کارانه آنها حذف شده و در بحث‌های مالیاتی آنان تغییراتی اعمال شده است و این امر باعث ترغیب به حضور این پزشکان در مراکز درمانی دولتی ما شده است. نگهداشت این پزشکان برای درمان و آموزش نقش بزرگی را ایفا خواهد کرد.

درآمدزایی از طریق جذب بیماران بین الملل و همچنین بازگشایی بخش های VIP از دیگر مواردی بود که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به آن تاکید داشت . وی به تشکیل یک هولدینگ مشترک در ساماندهی بیماران توریسم خبر داد و گفت: به زودی با تشکیل هولدینگ مشترک زیر نظر معاونت درمان ، بیماران با رعایت عدالت به بیمارستان ها ارجاع می شوند و تمامی بیمارستان ها از سود حاصل از آن منتفع خواهند شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به مقوله توجه به بحث اقتصاد سلامت و همکاری با دانشکده مدیریت پرداخت و گفت: دانش آموختگان رشته اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سرآمدان این رشته در کشور هستند. ما باید بتوانیم مدیران مسلط بر حوزه اقتصاد سلامت تربیت کنیم، این امر به بیمارستان‌ها کمک خواهد کرد که با استفاده از راهکارهای علمی برای حل مشکلات اقتصادی بیمارستان‌ها اقدام شود.