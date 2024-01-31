تصادف سهمگین در آراللو با ۵ مصدوم

سعید مهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بامداد امروز بر اثر واژگونی خودرو در آراللوی بزرگ، پنج مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه ساعت ۳:۴۰ دقیقه صبح چهارشنبه تماس با اورژانس انجام و گزارش واژگونی خودرو در آراللوی بزرگ دریافت شد، خاطرنشان کرد: بلافاصله یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث استان اردبیل افزود: پنج مصدوم حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل شدند.

مهری با بیان اینکه رانندگی امن مهمترین توصیه ما به رانندگان و شهروندان است،گفت: حوادث مشابه در جاده های اردبیل به صورت مرتب رخ می دهد که انتظار می رود با ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت جوانب احتیاط از جانب شهروندان شاهد چنین رویدادهای تلخ نباشیم.