به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: جهاد تبیین محور فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در گیلان قرار گیرد.
وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخشهای مختلف افزود: روحانیون و شبکه تبلیغ در تبیین دستاوردهای انقلاب تلاش کنند.
استاندار گیلان از بهرهبرداری برنامههای عمرانی و فرهنگی در دهه فجر با اعتبار ۱۸ هزار میلیارد تومان در این استان خبر داد و اضافه کرد: این رقم تا پایان سال و با افتتاح پروژههای ملی به ۲۲ هزار میلیارد تومان میرسد.
عباسی با بیان اینکه گیلان فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در گیلان تقویت شود، گفت: گیلان سردم دار و پرچم دار حمایت از دین اسلام در دوران مختلف بوده است و در این مسیر شهدای گرانقدری را تقدیم کرده است.
وی با تاکید بر لزوم گسترش فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی افزود: در چشم انداز ۲۰ ساله از لحاظ فرهنگی کمی عقب هستیم و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
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