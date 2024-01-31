به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: جهاد تبیین محور فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در گیلان قرار گیرد.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف افزود: روحانیون و شبکه تبلیغ در تبیین دستاوردهای انقلاب تلاش کنند.

استاندار گیلان از بهره‌برداری برنامه‌های عمرانی و فرهنگی در دهه فجر با اعتبار ۱۸ هزار میلیارد تومان در این استان خبر داد و اضافه کرد: این رقم تا پایان سال و با افتتاح پروژه‌های ملی به ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

عباسی با بیان اینکه گیلان فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در گیلان تقویت شود، گفت: گیلان سردم دار و پرچم دار حمایت از دین اسلام در دوران مختلف بوده است و در این مسیر شهدای گرانقدری را تقدیم کرده است.

وی با تاکید بر لزوم گسترش فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی افزود: در چشم انداز ۲۰ ساله از لحاظ فرهنگی کمی عقب هستیم و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.