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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

پنجره مهر؛

زنگ انقلاب در مدارس کرمانشاه به صدا درآمد

زنگ انقلاب در مدارس کرمانشاه به صدا درآمد

کرمانشاه- همزمان با شروع دهه فجر زنگ انقلاب در مدارس کرمانشاه همزمان با سراسر کشور به صدا درآمد.

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به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در آستانه چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی «زنگ انقلاب» در مدارس کرمانشاه همزمان با سراسر کشور با حضور استاندار کرمانشاه، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه و جمعی از مسوولین نواخته شد.

مراسم نمادین نواختن زنگ انقلاب در سالن ورزشی مدرسه استقلال کرمانشاه پس از سخنرانی مسئولین و اجرای گروه سرود انقلابی به صدا درآمد.

در این مراسم دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آموزش و پرورش و پیشرفت‌های رخ‌داده در سوادآموزی و لزوم تبیین انقلاب و این دستاوردها مورد تاکید قرار گرفت.

کد مطلب 6010208

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