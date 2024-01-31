زنگ انقلاب در مدارس کرمانشاه به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در آستانه چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی «زنگ انقلاب» در مدارس کرمانشاه همزمان با سراسر کشور با حضور استاندار کرمانشاه، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه و جمعی از مسوولین نواخته شد.

مراسم نمادین نواختن زنگ انقلاب در سالن ورزشی مدرسه استقلال کرمانشاه پس از سخنرانی مسئولین و اجرای گروه سرود انقلابی به صدا درآمد.

در این مراسم دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آموزش و پرورش و پیشرفت‌های رخ‌داده در سوادآموزی و لزوم تبیین انقلاب و این دستاوردها مورد تاکید قرار گرفت.