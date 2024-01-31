هر رای در انتخابات موشکی بر قلب دشمنان ایران است

علیرضا رنجی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، افزود: انتخابات همیشه اهمیت دارد، مهم و اثر گذار است نه در ایران همه جای دنیا انتخابات مهم است.

بازیگر محبوب شهر تبریز در خصوص حضور خود و مردم در صحنه انتخابات عنوان کرد: هر چقدر این انتخابات‌ها با شکوه تر و پررنگ‌تر و حضور مردم با آگاهی و بینش بیشتر باشد قدرت کشور از تمام جهات بیشتر و بیشتر خواهد شد.

رنجی پور در مورد تأثیرات انتخابات بر سرنوشت مردم، خاطرنشان کرد: برای حل تمامی مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بهترین راه حل شرکت در انتخابات با بینش و آگاهی و انتخاب افراد شایسته و متعهد و متخصص است.

وی اذعان داشت: تمامی دشمنان نظام دست در دست هم داده‌اند تا به این نظام مقدس ضربه بزنند و در این مقطع انتخابات که از حائز اهمیت ترین رویدادهای سیاسی کشور می‌باشد مورد هجوم رسانه‌ها و شبکه‌های معاند قرار گرفته است، این خود نشانگر اهمیت حضور مردم در پای صندوق‌های رأی می‌باشد،

بازیگر صدا و سیمای آذربایجان شرقی و تئاتر اظهار داشت: دشمنان از حضور مردم در پای صندوقهای رأی می‌ترسند و از این اتفاق بسیار مهم وحشت دارند.

رنجی پور اضافه کرد: از همه مردم خوب و عزیز کشورم می‌خواهم که در انتخابات شرکت کنند و نسبت به تعیین سرنوشت خود اقدام مهم، همان انتخاب افراد لایق، متعهد و متخصص می‌باشد را انجام دهند و با حضور خود پای صندوق‌های رأی مشتی محکم بر دهان تمامی دشمنان اسلام بزنند.

وی با بیان اینکه هر رأی موشکی است بر قلب دشمنان کشور، از مسئولان کشوری و استانی درخواست کرد: با جان و دل و با تمام وجود برای خدمت به این مردم عزیز کار کنند چرا که ملت همیشه در کنار نظام و مسئولان بوده و خواهند بود.