بالگرد امدادی در راه کهگیلویه و بویراحمد/ شرمنده مردم استان شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فلاحی دوست ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: قرارداد فعالیت بالگرد امدادی برای استان در حال انعقاد بوده و در آینده نزدیک حضور بالگرد امدادی در استان را خواهیم داشت.

وی با اشاره به رشد تجهیزاتی و زیرساختی، ابراز داشت: یک انقلاب در حوزه‌های مختلف طی ۲ سال اخیر شکل گرفت.

فلاحی دوست به وضعیت تخصیص اعتبار اشاره کرد و بیان داشت: طی ۱۸ ماه، ۵٠ میلیارد تومان تخصیص در حوزه‌های مختلف داشتیم و اعتبارات تخصیصی تملک نیز رشد ۱٠٠ درصدی داشت.

فلاحی دوست از فعال بودن تمام پروژه‌های استان خبر داد و تصریح کرد: اعتبارات مطلوبی برای تحقق این پروژه‌ها تخصیص یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با بیان اینکه چندین محور فاقد پایگاه جاده بود، اظهار کرد: پیگیری برای جذب پایگاه‌های سیار انجام و ۹ پایگاه مصوب و در استان فعال شد.

فلاحی دوست به برنامه ریزی برای فعال سازی داروخانه هلال احمر استان اشاره کرد و بیان داشت: احصای نیازها در این راستا انجام و در بهمن ماه داروخانه هلال احمر استان فعال می‌شود.

فلاحی دوست با اشاره به سقوط بالگرد امدادی استان، اظهار کرد: درخواست‌های زیادی برای امداد هوایی بود که شرمنده مردم استان شدیم.

وی ابراز داشت: بالگرد هلال احمر با محوریت پوشش اورژانس در آینده نزدیک در اختیار استان قرار خواهد گرفت و قرارداد در حال تبادل است.

مدیرعامل هلال احمر استان با اشاره به اینکه طی سال گذشته کمتر از ۵ هزار نفر عضو داشتیم، عنوان کرد: در حال حاضر ۲٠ هزار نفر در ۲۱۳ کانون عضو داریم.

فلاحی دوست گفت: با طی فرآیند آموزشی و کسب مجوز، فعالیت نیروها در پایگاه‌ها را داریم.

فلاحی دوست از اجرای ۴٠ کاروان سلامت در استان خبر داد و بیان کرد: این کاروان‌ها پوشش خدمات متعددی داشته است.

فلاحی دوست از اجرای ۷۵۶ عملیات نجات با یکهزار تیم امدادی در سطح استان خبر داد و بیان کرد: این آمار در سال گذشته محقق شد.