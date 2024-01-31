به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نجفی گیلانی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: خادمی برای مردم گیلان باعث افتخار است.

مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های تبلیغی، تمدنی و فرهنگی گیلان بیان کرد: گیلانی‌ها از صدر اسلام برای اعتلای دین تاکنون خون و دل‌ها خورده‌اند.

حجت الاسلام نجفی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در حوزه کار فرهنگی بیان کرد: مهندسی فرهنگی در کارهای فرهنگی و تبلیغی مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی متناسب با زیست بوم منطقه تعریف شود، افزود: حل مسائل فرهنگی با کارهای نمایشی صورت نمی‌گیرد و باید در میدان عمل اقدامات مؤثر صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مسائل فرهنگی تک بعدی و سطحی نگرانه نیست، گفت: تشکیل اتاق وضعیت برای فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

نجفی گیلانی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی مجموعه برخورداری نیست، با تاکید بر لزوم تعامل و هم افزایی سایر مجموعه‌ها بیان کرد: اتصال و پیوند اراده‌ها، تفکرات، اندیشه‌ها و انگیزه‌ها در راستای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی بسیار اهمیت دارد.

وی با تاکید بر لزوم مقابله هوشمندانه با جنگ نرم دشمن اضافه کرد: مهندسی فرهنگی با ساز و کارهای جدید در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن اثرگذار است.