به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نجفی گیلانی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: خادمی برای مردم گیلان باعث افتخار است.
مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیتهای تبلیغی، تمدنی و فرهنگی گیلان بیان کرد: گیلانیها از صدر اسلام برای اعتلای دین تاکنون خون و دلها خوردهاند.
حجت الاسلام نجفی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در حوزه کار فرهنگی بیان کرد: مهندسی فرهنگی در کارهای فرهنگی و تبلیغی مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی متناسب با زیست بوم منطقه تعریف شود، افزود: حل مسائل فرهنگی با کارهای نمایشی صورت نمیگیرد و باید در میدان عمل اقدامات مؤثر صورت گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مسائل فرهنگی تک بعدی و سطحی نگرانه نیست، گفت: تشکیل اتاق وضعیت برای فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.
نجفی گیلانی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی مجموعه برخورداری نیست، با تاکید بر لزوم تعامل و هم افزایی سایر مجموعهها بیان کرد: اتصال و پیوند ارادهها، تفکرات، اندیشهها و انگیزهها در راستای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی بسیار اهمیت دارد.
وی با تاکید بر لزوم مقابله هوشمندانه با جنگ نرم دشمن اضافه کرد: مهندسی فرهنگی با ساز و کارهای جدید در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن اثرگذار است.
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