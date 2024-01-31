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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

آیین نمادین زنگ انقلاب در سنقروکلیایی برگزار شد

آیین نمادین زنگ انقلاب در سنقروکلیایی برگزار شد

کرمانشاه- همزمان با سراسر کشور آیین نمادین زنگ انقلاب در سنقروکلیایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه همزمان با سراسر کشور آئین نواخته شدن زنگ انقلاب در سنقروکلیایی با حضور فرماندار سنقروکلیایی، امام جمعه، فرماندهی سپاه ناحیه، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس شورای اسلامی استان و برخی از مدیران و مسئولین در دبیرستان دخترانه صدیقه کبری (س) برگزار شد.

سخنرانی فرماندار سنقروکلیایی، برپایی نمایشگاه با موضوع مدرسه انقلاب، اجرای سرود از برنامه‌های این مراسم بود.

گفتنی است، با توجه به تقارن روز ۱۲ بهمن با روز تعطیلی مدارس، برنامه نواخته شدن زنگ انقلاب روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در سراسر کشور برگزار شد.

کد مطلب 6010259

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