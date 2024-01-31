هنرستان دخترانه سلام در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه در آستانه آغاز ایام الله دهه مبارک فجر و سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و قاسم احمدی لاشکی معاون وزیر و نماینده تام الاختیار وزیر آموزش و پرورش در سفر هیات دولت به هرمزگان هنرستان دخترانه سلام با زیربنای ۱۸۰۰ متر مربع و اعتبار ۳۸۰ میلیارد ریال که با مشارکت خیّر نیک اندیش حاج عبدالله مسلمانی احداث شده است به بهره‌برداری رسید.

همچنین به طور نمادین و با توجه به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه، زنگ انقلاب در همین هنرستان نواخته شد.

هنرستان سلام از جمله هنرستان‌های تخصصی جدید التاسیس در هرمزگان است که به طور تخصصی در حوزه دوخت و دوز و هنرهای زیبا فعالیت می‌کند.

همچنین در این آیین از حاج عبدالله مسلمانی خیِّر نیک اندیش و خانواده معزز شهید دانشمند تجلیل و قدردانی شد.