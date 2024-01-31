گزارش اختصاصی خبرنگار مهر در بیروت از «مقبره الشهدا فلسطین»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر در بیروت با حضور در مقبرة الشهدا فلسطین گزارشی تصویری و ویدئویی را از آرامگاه شهید صالح العاروری از رهبران ارشد مقاومت فلسطین که توسط تل آویو به شهادت رسید، تهیه کرده است.