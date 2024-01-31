گزارش اختصاصی خبرنگار مهر در بیروت از «مقبره الشهدا فلسطین»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر در بیروت با حضور در مقبرة الشهدا فلسطین گزارشی تصویری و ویدئویی را از آرامگاه شهید صالح العاروری از رهبران ارشد مقاومت فلسطین که توسط تل آویو به شهادت رسید، تهیه کرده است.
خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر در بیروت با حضور در مقبرة الشهدا فلسطین گزارشی را از آرامگاه شهید صالح العاروری از رهبران ارشد مقاومت فلسطین که توسط تل آویو به شهادت رسید، تهیه کرده است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر در بیروت با حضور در مقبرة الشهدا فلسطین گزارشی تصویری و ویدئویی را از آرامگاه شهید صالح العاروری از رهبران ارشد مقاومت فلسطین که توسط تل آویو به شهادت رسید، تهیه کرده است.
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