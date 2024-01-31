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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۰

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر در بیروت از «مقبره الشهدا فلسطین»

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر در بیروت از «مقبره الشهدا فلسطین»

خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر در بیروت با حضور در مقبرة الشهدا فلسطین گزارشی را از آرامگاه شهید صالح العاروری از رهبران ارشد مقاومت فلسطین که توسط تل آویو به شهادت رسید، تهیه کرده است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر در بیروت با حضور در مقبرة الشهدا فلسطین گزارشی تصویری و ویدئویی را از آرامگاه شهید صالح العاروری از رهبران ارشد مقاومت فلسطین که توسط تل آویو به شهادت رسید، تهیه کرده است.

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر از «مقبره الشهدا فلسطین» در بیروت

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر از «مقبره الشهدا فلسطین» در بیروت

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر از «مقبره الشهدا فلسطین» در بیروت

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر از «مقبره الشهدا فلسطین» در بیروت

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر از «مقبره الشهدا فلسطین» در بیروت

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر از «مقبره الشهدا فلسطین» در بیروت

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر از «مقبره الشهدا فلسطین» در بیروت

گزارش اختصاصی خبرنگار مهر از «مقبره الشهدا فلسطین» در بیروت

کد مطلب 6010275

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