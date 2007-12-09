درخشش هنرمندان کردستانی در جشنواره منطقه ای تئاتر همدان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان به خبرنگار مهر در سنندج گفت: در نوزدهیمن جشنواره منطقه ای تئاتر همدان هنرمندان کردستای مقام های برتر این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

منصور ایمانی ادامه داد: در بخش بازیگری حسن ترقی برای بازی در نمایش سریازی که به خانه بازگشت به عنوان بازیگر دوم، دنیا گفتاری و زاهد زندی برای بازی در نمایش عصر خاکستری و شیرین معاذی برای بازی در نمایش سربازی که به خانه بازگشت به عنوان سوم دست یافتند.

وی افزود: در بخش نویسندگی نیز از صابر دل بینا و مختار محمدی به خاطر نویسندگی نمایش های سربازی که به خانه بازگشت و مسافر تقدیر به عمل آمد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد کردستان خاطر نشان کرد: در بخش موسیقی هم از آرمان طیفوری به خاطر ساخت موسیقی نمایش یرابزی که به خانه بازگشت تقدیر به عمل آمد.

ایمانی اظهار داشت: نمایش مسافر هم از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی به دلیل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تجلیل به عمل آمد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در پایان گفت: نوزدهیمن جشنواره تئاتر منطقه ای همدان به مدت پنج روز و با حضور 12 گروه نمایشی از هشت استان کشور برگزار شد که از استان کردستان سه گروه نمایشی حضور داشتند.