به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ناترازی تحمیل‌ شده بر بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: بارها گفته‌ایم که ابتدا باید پیش‌بینی منابع در تنظیم بودجه صورت بگیرد زیرا باید ببینیم که چقدر منابع داریم و سپس برای سرمایه‌گذاری یا هر موضوع دیگری، برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: در حوزه بودجه‌ریزی عمومی دولت هم وضعیت همین گونه است. در سقف منابع پیش‌بینی شده مصارف را در نظر می‌گیریم و زمانی که سقف پیش بینی منابع را مشخص کردیم، نمی‌توانیم افزون بر آن هزینه اضافه کنیم؛ این موضوع تبدیل ناترازی در بودجه می‌شود.

بهادری جهرمی گفت: اگر منبع درآمدی بیش از آنچه که دولت اعلام کرده، قابل پیش بینی است، مشخص شود و دولت از آن استقبال می‌کند. هر سال برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، بودجه ای به صورت متعارف تخصیص داده می‌شد و اینکه برای سال ۱۴۰۳ این بودجه به نصف کاهش یابد، یعنی قرار است مصرفمان را کم کنیم یا خدایی نکرده قرار است قیمت‌ها را افزایش دهیم که قطعا دولت مخالف افزایش قیمت‎ها است.

سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اصلی ترین بخش نشست هیات دولت به نوعی تقسیم کار و هماهنگی در جهت اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری در روز گذشته بود که ایشان بیانات مهمی را مانند همیشه در حوزه تولید و حمایت از تولید داشتند.

وی افزود: از اردبیهشت سال گذشته دولت مصوبه ای را تصویب کرد که هیچ گونه مقرره گذاری در هیچ بخشی از دولت نمی‌تواند بدون اطلاع رسانی قبلی و انتشار روی سامانه مقررات اقتصادی اجرایی شود تا فعالان کسب و کار در حوزه های مختلف حتما قبل از اجرایی شدن آن مقرره مطلع شوند و این مصوبه گام بزرگی بود تا فضای کسب و کار را روشن تر و شفاف تر کند.

بهادری جهرمی در ادامه، بیان کرد: امروز رییس کل بانک‌ مرکزی گزارشی از تامین مالی برای تولید ارایه کرد که بر اساس آن پروژه هایی که طرح های مشخصی دارند، مجوزهای آن از شورای پول و اعتبار و سایر مراجع گرفته شده است. در این جلسه رییس جمهور مهلت یک ماهه ای رابرای ارائه برنامه های روشن و زمان‌بند جهت اصلاح ناترازی ها مشخص کردند.