به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور استاندار هرمزگان مرکز پاسخگویی به تماس‌های مردمی ویژه سفر رئیس جمهور به هرمزگان آغاز به کار کرد.

مهدی دوستی در حاشیه این آئین، با بیان اینکه کارکنان سامد مسئولیت دارند به نیابت از دولت حرف‌های مردم را بشنوند، اظهارکرد: ارتباط با مردم از بزرگترین نعمت‌هایی است که به لطف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است.

وی افزود: دولت مردم نیازمند ارتباط ملموس با مردم است تا اضلاع مختلف مردمی بودن خود را کامل‌تر کند که یکی از این اضلاع مراکز سامد (سامانه ارتباط مردم و دولت) هستند که تاکنون خروجی خوبی به دنبال داشته است.

استاندار هرمزگان، بیان‌کرد: در دور اول سفر رئیس جمهور به استان در دی ماه ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ هزار ملاقات، ۱۵ هزار پاسخگویی به تماس تلفنی و ۲۳ هزار نامه در مرکز ارتباطات مردم و دولت ثبت شد.

دوستی تصریح‌کرد: امسال مرکز ارتباطات مردمی به صورت ویژه با حضور ۶۰۰ کاربر از یک روز قبلِ سفر رئیس جمهور پاسخگوی تماس‌های مردمی خواهند بود ضمن اینکه میز ارتباطات مردمی در دستگاه‌های اجرایی استان نیز با حضور وزا، معاونان وزیر و نمایندگان ۳۰ وزارتخانه و معاونان رئیس جمهور پاسخگوی مراجعات مستقیم مردم خواهند بود.

وی با دعوت از مردم برای مراجعه به میزهای تخصصی ارتباطات مردمی، اضافه‌کرد: مسئولین مستقر در این میزها دارای اختیارات ویژه‌ای هستند که می‌توانند مسائل مردم را در سطح وزارتخانه پیگیری و حل کنند.

بنابر این گزارش ستاد پاسخگویی برخط تلفنی سامد به صورت ۱۴ ساعته از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰ طی روزهای چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه تا جمعه ۱۳ بهمن ماه آماده پاسخگویی به مردم هستند و مردم شریف استان می‌توانند با شماره گیری ۱۱۱ با این مرکز ارتباط برقرار کنند.