پیش بینی کاهش محسوس دما و مه آلودگی در البرز

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از گذر متناوب امواج ناپایدار از امروز تا جمعه از منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن و مطابق با هشدارهای هواشناسی سطح زرد و نارنجی، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، رگبار ساعتی برف و باران، کولاک برف در ارتفاعات، مه آلودگی، کاهش محسوس دما و یخبندان فراگیر در استان به ویژه ارتفاعات و مناطق کوهستانی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به اینکه امروز چهارشنبه آسمان قسمتی ابری تا ابری همراه با مه رقیق و وزش باد در بعضی ساعات است و احتمال بارش خفیف و پراکنده وجود دارد، افزود: برای فردا پنج شنبه آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با مه رقیق و یخبندان صبحگاهی، بعضی ساعات وزش باد و بارش پراکنده و برای روز جمعه نیز آسمانی ابری همراه با مه آلودگی و یخبندان در صبح، رگبار ساعتی و پراکنده برف و باران، کاهش دما و اواخر وقت کاهش ابر پیش بینی می‌شود.