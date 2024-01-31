جذب ۹۰ درصد اعتبارات تخصیصی حوزه کشاورزی در سروستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هومان جلالی دو قزلو بیان کرد: این دستورالعمل شامل بهره‌برداران بخش کشاورزی با تسهیلات دریافتی زیر ۵۰۰ میلیون ریال است که خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه به ویژه خشک‌سالی و سیل است.

این مقام مسؤول بیان کرد: درخواست کتبی متقاضیان باید به تأیید کارگروه شهرستانی و استانی رسیده باشد.

وی یادآور شد: با اجرای این دستورالعمل، سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات اخذ شده ذی‌نفعان مشمول مرحله اول در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۴ لغایت پایان ۱۴۰۲ مورد بخشودگی قرار گرفته است.