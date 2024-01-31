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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

مدیر جهاد کشاورزی سروستان خبرداد؛

جذب ۹۰ درصد اعتبارات تخصیصی حوزه کشاورزی در سروستان

جذب ۹۰ درصد اعتبارات تخصیصی حوزه کشاورزی در سروستان

سروستان-مدیر جهاد کشاورزی سروستان گفت: مبلغی معادل پنج میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال از اعتبارات مشمول دستورالعمل بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور توسط بهره برداران این شهرستان جذب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هومان جلالی دو قزلو بیان کرد: این دستورالعمل شامل بهره‌برداران بخش کشاورزی با تسهیلات دریافتی زیر ۵۰۰ میلیون ریال است که خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه به ویژه خشک‌سالی و سیل است.

این مقام مسؤول بیان کرد: درخواست کتبی متقاضیان باید به تأیید کارگروه شهرستانی و استانی رسیده باشد.

وی یادآور شد: با اجرای این دستورالعمل، سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات اخذ شده ذی‌نفعان مشمول مرحله اول در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۴ لغایت پایان ۱۴۰۲ مورد بخشودگی قرار گرفته است.

کد مطلب 6010305

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