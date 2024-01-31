به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری برنامههای دهه فجر در کتابخانههای عمومی اظهار کرد: به مناسبت بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن، عضویت در کتابخانههای عمومی استان کردستان رایگان است و بر این اساس علاقمندان به کتاب و کتابخوانی میتوانند از این فرصت برای عضویت رایگان در این نهاد فرهنگی استفاده کنند.
وی عنوان کرد: در طرح عضویت رایگان علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی در مدت زمان تعیین شده میتوانند با مراجعه حضوری به کتابخانه عمومی متبوع خود به عضویت رایگان این نهاد فرهنگی درآیند و به مدت یک سال از خدمات آن بهره مند شوند.
سرپرست ادارهکل کتابخانه های عمومی کردستان، تصریح کرد: علاوه بر مراجعه حضوری، امکان عضویت به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه «سامان» به آدرس اینترنتی www.samanpl.ir نیز امکان پذیر است و افراد میتوانند از طریق این سایت کد عضویت رایگان دریافت کنند.
حسنی خونسار ادامه داد: علاقهمندان پس از دریافت کد تخفیفی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن آبان ماه سال جاری فرصت دارند با همراه داشتن کد تخفیفی و مدارک شناسایی برای تکمیل فرایند عضویت به کتابخانه مورد نظر خود مراجعه کنند.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان همچنین به طرح بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب در کتابخانه های عمومی اشاره کرد و افزود: این طرح در طول دهه فجر از ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن اجرا میشود.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای متنوع به مناسبت دهه فجر در کتابخانه های عمومی استان کردستان، عنوان کرد: در آستانه چهل و پنجمین سالروز «پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران» و ایام الله دهه فجر و در راستای ترویج و تفهیم ابعاد انقلاب اسلامی و زدودن غبار تحلیلهای نادرست و مغرضانه از رویدادها، ویژهبرنامههای فرهنگی و ترویجی در کتابخانههای عمومی برگزار میشود.
حسنی خونسار، فضاسازی کتابخانهها متناسب با ایام الله دهه فجر، برپایی مراسم جشن انقلاب اسلامی همراه با ندای الله اکبر و نورافشانی در کتابخانههای عمومی، تکریم خانوادههای معزّز شهدا، برپایی غرفه در مسیر راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برخی از این برنامه هاست.
وی گفت: جهاد تبیین و روشنگری برای حضور پرشور مردم در انتخابات، برگزاری ویژهبرنامههای محافل ادبی و محافل قرآن و عترت در جهت اهمیت مقاومت و ظلمستیزی و سیره رسول اکرم (ص) همزمان با عید مبعث و نشستهای خاطرهگویی توسط شکنجهشدگان در زندانهای ساواک و تبیین وضعیت ایران در دوره رژیم پهلوی از دیگر برنامه هاست.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان بیان کرد: مسابقات سراسری قرآن در قالب «تفسیر سوره فجر» ویژه عموم شرکتکنندگان و «پویش حفظ جمعی هر ماه یک سوره» ویژه همکاران از طریق سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی (سماک)، برنامههای مطالعاتی و کتابخوانی با محوریت کتابهای معرفی شده در پوسترهای «کتابخوان ماه» بهمن و «این چند کتاب»، نشستهای فرهنگی اعم از نقد و بررسی کتاب، کرسیهای آزاداندیشی و مسائل روز مرتبط، از دیگر فعالیتهای فرهنگی برنامهریزی شده ویژه ایام الله دهه فجر در کردستان همزمان باسراسر کشور است.
وی اضافه کرد: کتابخانههای عمومی همچنین در این ایام به برپایی ایستگاه نقاشی ویژه کودکان و خردسالان پرداخته و طی نشستهایی بزرگان ایرانی و انقلابی و دستاوردهای آنان را معرفی خواهند کرد.
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