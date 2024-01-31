۲۵ خانه ورزش روستایی و عشایری فارس به تجهیزات ورزشی مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا کلهر پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه ارسال کاروان تجهیزات ورزش روستایی و عشایری به روستاهای استان فارس گفت: ارسال تجهیزات ورزش روستایی و عشایری بر محور عدالت‌ گستری و توسعه عدالت ورزشی در مناطق روستایی و عشایری است که یک محور آن توسعه فضاها و امکانات ورزشی است.

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: کمبود فضای ورزشی داریم و از طرفی زمینه و زیرساخت برای اینکه بچه‌های روستا بتوانند ورزش قهرمانی و همگانی را دنبال کنند، وجود ندارد لذا توسعه خانه‌های ورزش روستایی در حال انجام است که بیش از ۹ هزار روستا تا کنون تجهیز شده‌اند.

معاون وزیر، این برنامه را جزو کم‌هزینه‌ترین برنامه‌های ورزشی دانست و افزود: ساخت خانه‌های نشاط و تندرستی مرحله پیشرفته‌تر خانه‌های ورزشی است که بحمدالله استان فارس توانسته این اقدامات را انجام دهد و قطعاً فقط ارسال این تجهیزات مهم نیست بلکه بهره‌وری و استفاده بهینه و درست مورد هدف است تا با ایجاد رویدادهای مختلف بتوان استعدادهای نهفته در روستاها را شناسایی کرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان فارس نیز ابراز داشت: عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در حوزه‌های زیرساخت ورزشی استان با اتفاق خوب در حال رخ دادن است که کاروان تجهیزات ورزشی روستایی به سمت ۲۵ روستا از شهرستان‌های مرودشت، پاسارگاد، سروستان، کوار، خرامه، سپیدان، بیضا، داراب، جهرم، قیر و کارزین، فراشبند، خفر، فیروزآباد و بوانات استان فارس راهی شدند تا روح ورزش در روستاها با تجهیزات دمیده شود.

عبدالرحیم خداجو ادامه داد: استفاده از این امکانات برای فرزندانمان در روستاها است که ظرفیت بهره‌وری برای دختران و پسران وجود دارد.

وی افزود: این تجهیزات شامل میز تنیس روی میز، فوتبال دستی، تخته کورن هول، شطرنج، دارت، طناب، پک بازی‌های بومی و محلی و تشک تاتامی برای هر روستا بود که مجموعاً به ارزش ۶ میلیارد ریال است.