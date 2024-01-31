آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی و صنایع غذایی استان البرز که در سالن شهدای شهرداری کرج برگزار شد، از آغاز به کار این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار و کنترل آن و ارائه خدمات بهتر به مردم استان البرز خبر داد.
وی با اشاره به تداوم برپایی چنین نمایشگاههایی در نقاط مختلف استان تا پایان سال جاری به منظور تأمین مایحتاج مردم به صورت مستقیم و بدون واسطه مطرح کرد: گشایش این نمایشگاهها با مشارکت تولیدکنندگان و کارخانهها گامی مؤثر در راستای تأمین مایحتاج مردم و تنظیم قیمت کالاها در بازار است که هماهنگیهای لازم در این زمینه با سایر دستگاهها انجام شده است.
استاندار البرز بیان کرد: در این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه برپاست، تولیدکنندگان، شرکتها و کارخانهها به صورت مستقیم مشارکت دارند و کالاهای خود را بدون حضور واسطهها و با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی زیر قیمت مصرف کننده به فروش میرسانند.
به گفته عبداللهی، در این نمایشگاه محصولات مختلف صنایع تبدیلی و تکمیلی، ادویه جات، عرقیات، میوههای خشک، برنج، خشکبار و عسل به فروش میرسد، ضمن اینکه در حاشیه این نمایشگاه چادر عشایر استان البرز نیز با ارائه محصولات متنوع برپا شده است.
نظر شما