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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

استاندار البرز خبر داد؛

آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در کرج

آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در کرج

کرج- استاندار البرز از آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی و صنایع غذایی استان در کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی و صنایع غذایی استان البرز که در سالن شهدای شهرداری کرج برگزار شد، از آغاز به کار این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار و کنترل آن و ارائه خدمات بهتر به مردم استان البرز خبر داد.

وی با اشاره به تداوم برپایی چنین نمایشگاه‌هایی در نقاط مختلف استان تا پایان سال جاری به منظور تأمین مایحتاج مردم به صورت مستقیم و بدون واسطه مطرح کرد: گشایش این نمایشگاه‌ها با مشارکت تولیدکنندگان و کارخانه‌ها گامی مؤثر در راستای تأمین مایحتاج مردم و تنظیم قیمت کالاها در بازار است که هماهنگی‌های لازم در این زمینه با سایر دستگاه‌ها انجام شده است.

استاندار البرز بیان کرد: در این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه برپاست، تولیدکنندگان، شرکت‌ها و کارخانه‌ها به صورت مستقیم مشارکت دارند و کالاهای خود را بدون حضور واسطه‌ها و با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی زیر قیمت مصرف کننده به فروش می‌رسانند.

به گفته عبداللهی، در این نمایشگاه محصولات مختلف صنایع تبدیلی و تکمیلی، ادویه جات، عرقیات، میوه‌های خشک، برنج، خشکبار و عسل به فروش می‌رسد، ضمن اینکه در حاشیه این نمایشگاه چادر عشایر استان البرز نیز با ارائه محصولات متنوع برپا شده است.

کد مطلب 6010322

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    نظرات

    • شاهرخ نصرالهی IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      21 1
      پاسخ
      این هم مثل همون نمایشگاهی هستش که در کاخ مروارید (مهرشهر)بود که قیمت ها سربه فلک میکشید
    • رضا IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      17 10
      پاسخ
      سلام لطفا ادرس بر پایی را اعلام بفرمایید با تشکر
      • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
        0 0
        آدرس _کرج بین میدان توحید چهارراه هفتم تیر (بولوار بلال) شهرداری کرج
    • IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      23 1
      پاسخ
      بعدا از انتخابات بازم روز از نو
    • ستاره IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      6 6
      پاسخ
      آدرسش کجاست؟
      • ملیکا IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
        0 0
        کرج،چهارراه طالقانی،پشت پارک شهیدان نژاد فلاح
    • دغدغه مند IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      18 0
      پاسخ
      قیمتها با بازار یکیه.اونایی هم که تخفیف خورده اجناسیه که رودست فروشنده باد کرده وبی کیفیته
    • محمد IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      12 2
      پاسخ
      یه ماه دیگع معلوم میشه فقط کافیه غرفه دار جاش و سفت کنه
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      6 3
      پاسخ
      آدرسش کجاس؟؟؟
    • ناظری US ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 5
      پاسخ
      ادرس لطفا
    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 2
      پاسخ
      آدرس بعد از ۲۲ بهمن
    • نیکو IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      4 1
      پاسخ
      قسطی هم می فروشند؟
    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      یکی میدان سپاه از 14 اسفند یکی روبروی فرودگاه پیام از 17 اسفند
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      آدرس کجاس؟
    • هه IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      6 3
      پاسخ
      انتخاباته دیگه😅
    • محسن IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام وقت بخیر خبر بسیار خوشی برای همشهریان است. فقط خبر حرفه ای تنظیم نشده است. چرا ؟ چونکه آدرس محل نمایشگاه متاسفانه هیچ اشاره ای نشده است.
    • جواد اقبالی IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      درود و عرض ادب خب لطف کنید آدرس این نمایشگاه هم بفرمایید، اگر هدفتان اطلاع رسانی می‌باشد، نه اگر هدف چیز دیگری است مردم بدونن سپاس
    • محمد IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      فقط تنها راه مبارزه با گرانی در شهر کرج تاسیس شرکتهای تعاونی میباشد که اجناس مستقیم بدست مردم برسد

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