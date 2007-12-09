11 میلیون مترمکعب از آبهای سطحی استان زنجان مهار می شود

جعفر فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: با ساخت شش پروژه استانی 11 میلیون مترمکعب از آبهای سطحی استان مهار و آب مورد نیاز هزار و 450 هکتار از اراضی روستاهای کلیسا، کهریزبیگ، وهران، قره ناس و قره داش در شهرستان ماهنشان، روستای چپقلو در شهرستان قیدار و نکتو در شهرستان ایجرود تأمین خواهد شد.

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه ها را از 45 تا 98 درصد اعلام کرد و گفت: برای این طرحها هزار و 700 میلیون ریال اعتبار از محل طرح های استانی تصویب شده و درصورت مساعد بودن وضعیت جوی استان تا پایان سال جاری تعدادی از این پروژه ها به بهره برداری خواهند رسید.

فهیمی تعداد روستاهای بهره مند از آب این طرحها را هفت روستا اعلام کرد و ادامه داد: میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این پروژه ها 600 نفر خواهد بود.