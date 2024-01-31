انقلاب اسلامی تجلی گفتمان در قالب یک ملت بود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب که در دبیرستان شهید شهریاری زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه باید از انقلاب اسلامی به عنوان تجلی گفتمان در قالب و قامت یک ملت یاد کنیم، افزود: مهمترین پیام این انقلاب، مقابله با استکبار جهانی بود.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران در طول تاریخ مبارزات زیادی را علیه استکبار انجام داده و این موضوع کماکان در شرایط کنونی نیز ادامه دارد، اظهار کرد: اگر بخواهیم به یکی از چهرههای معروف در حوزه مبارزه با استکبار اشاره کنیم، امیرکبیر نمونه بارز این افراد بود که توانست با گفتمان ضد استکباری و ضد استبدادی خود در تاریخ ماندگار بماند.
استاندار زنجان با بیان اینکه مردم ایران برای اینکه به استقلال دست یابند، نزدیک به دو قرن علیه استبداد مبارزه کردند و امروز انقلاب اسلامی تداومبخش همین راه است، ادامه داد: چون مسیر انقلاب کاملاً واضح و روشن است، از این رو استکبار تلاش دارد تا به انحای مختلف از جمله جنگ سخت، جنگ نرم، تحریمهای اقتصادی و جنگ ترکیبی، این مسیر را از حرکت بازدارد.
وی با یادآوری اینکه ایران اسلامی در طول چهار دهه اخیر به پیشرفتهای روزافزونی دست یافته و همه این پیشرفتها در شرایط تحریم و تنگنا به دست آمده است، تصریح کرد: اگر دانشآموزان به عنوان آیندهسازان این کشور به سلاح باور و امید مجهز شوند، قادر خواهند بود کشور را در مسیر اعتلای خود حفظ کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در ادامه این مراسم با تاکید بر اینکه یکی از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی در حوزه آموزش، بحث گسترش و عدالت آموزشی است، یادآور شد: این گسترش و عدالت آموزشی امروز در استان زنجان به عنوان نمونه کوچکی از کشور کاملاً مشهود بوده و آمار حاکی از جذب بیش از ۹۹ درصدی دانشآموزان واجد تحصیل در استان را دارد.
علی اسماعیلی با بیان اینکه چتر آموزشهای عمومی در همه نقاط استان گسترانیده شده و کمیت را فدای این عرصه نکردهایم، عنوان کرد: نمونه بارز این امر، وجود ۱۸۸ مدرسه زیر ۱۰ نفر، ۲۴ مدرسه زیر ۳ نفر، ۱۹ مدرسه دو نفره و ۹ مدرسه با یک دانشآموز در سطح استان است و این یعنی قطار آموزش با هر تعداد مسافری در حال حرکت است.
وی یکی از اسناد هویتبخش در حوزه آموزش و پرورش را سند تحول بنیادین عنوان کرد و گفت: آنچه که امروز باید از آن به عنوان رویکرد نظام تربیتی یاد کنیم، نگاه به درون در دستگاه تعلیم و تربیت و نیز تکیه بر داشتههای بومی است.
گفتنی است، امسال به دلیل مقارن شدن روز ۱۲ بهمنماه با پنجشنبه و تعطیلی مدارس، آیین گلبانگ انقلاب و نواختن زنگ انقلاب در مدارس، امروز (چهارشنبه) برگزار شد.
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