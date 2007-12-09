به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای صبح شنبه 17 آذر در دیداربا اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به تأثیرگذاری عمیق فرهنگ در ابعاد مختلف جامعه و کشور افزودند: فرهنگ عمومی علاوه بر رفتارهای فردی و اجتماعی در تصمیم سازیها و تصمیم گیری های حکومتی نیز کاملاً مؤثر است و به همین علت باید آن را به شکلی صحیح، تبیین و پیگیری کرد.

ایشان، اهداف عمومی ملت مسلمان و انقلابی ایران را مبانی و معیارهای دستیابی به جامعه آرمانی برشمردند و افزودند: باید ضمن پرهیز از بحثهای صرفاً نظری و ذهنی، به تطبیق وضع فرهنگی موجود با وضع مطلوب و آرمانی پرداخت و با مشخص کردن عیبها و مشکلات و بررسی علل و عوامل آنها، به برنامه ریزی زمانبندی شده برای رفع مشکلات و دستیابی به اهداف و آرمانها، همت گماشت.

ایشان متذکر شدند: باید فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی، رفتارهای صحیح فردی و اجتماعی و دین باوری در جامعه و کشور شود.

حضرت آیت الله خامنه ای،‌افزایش نشاط کار و ابتکار، ارتقاء اعتماد به نفس فردی و ملی، افزایش امید، مصرف صحیح و تقویت گرایش به کالاهای ساخت داخلی، توجه بیشتر به نشانه ها و آثار «اسلامی، ایرانی و انقلابی» در معماری عمومی کشور و افزایش خطرپذیری و شجاعت اقدام را از جمله اهداف مثبت فرهنگی خواندند و افزودند: زمینه دستیابی به این اهداف در جامعه وجود دارد و تحقق آنها،‌مستلزم تبیین مهندسی فرهنگی، برنامه ریزی و تلاش بیشتر است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ناکافی بودن کارهای انجام شده در زمینه مهندسی فرهنگی، تأکید کردند: باید این مسئله مهم را خیلی جدی تر گرفت.

ایشان با تشکر از تحرک و جدیت شورایعالی انقلاب فرهنگی به وی‍ژه رئیس جمهور و همچنین دبیر این شورا، در ایفای وظایف حساس و سنگین این نهاد، شورایعالی انقلاب فرهنگی را مجموعه ای از صاحبنظران و صاحب اختیاران برشمردند و خاطرنشان کردند:‌فلسفه وجودی این ترکیب، برخورداری شورا از قدرت تصمیم گیری و اجراست و این ترکیب منحصر به فرد می تواند و باید کشور و جامعه را در حرکتی نظام مند و پیشرو، به سمت و سوی آرمانهای مورد نظر به پیش ببرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از نگاه نادرستی که تصمیم گیریهای شورایعالی انقلاب فرهنگی را با اختیارات دستگاهها در تناقض می داند افزودند: این شورا، در فرازی بالاتر از مسئولیتها و وظایف دستگاههای مختلف و با نگاه واقع­بینانه و در عین حال آرمانگرایانه به فعالیتهای همه دستگاهها، سمت و سوی واحد فرهنگی می دهد و حرکت هماهنگ سازمانها و دستگاهها را برای تحقق اهداف و آرمانهای عمومی سازمان می بخشد.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه مهم و حساس شورایعالی انقلاب فرهنگی، مصوبات آن را برای همه دستگاهها، لازم الاجرا دانستند و افزودند: همانگونه که امام راحل عظیم الشأن نیز تأکید می کردند مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراست که البته برای تحقق این مهم، باید ساز و کار مشخصی تدوین شود.

رهبر انقلاب اسلامی، همچنین ‌تقویت بیشتر عقبه کارشناسی شورایعالی انقلاب فرهنگی و تعامل بین این شورا با نخبگان و کارشناسان حوزه و دانشگاه را مهم دانستند و برنامه ریزی برای تحقق موضوعات مطرح شده در این دیدار را ضروری خواندند.

بنا بر این گزارش، در ابتدای این دیدار آقای احمدی ن‍ژاد رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد این شورا، فرهنگ را روح حاکم و جهت گیری اصلی در تمام فعالیتها می داند و در دوره جدید توانسته در فضای عمومی جامعه، ادبیات انقلاب را حاکم و امید، شجاعت، آرمانخواهی، همبستگی ملی، پیوستگی با نظام اسلامی را تقویت کند.

رئیس جمهور آماده کردن زمینه برای شکوفایی ذهنها، و حمایت و ارتباط گسترده با نخبگان جامعه را از دیگر اقدامات شورایعالی انقلاب فرهنگی برشمرد و افزود: این شورا برای ایجاد و ترمیم ساختارها و اصلاح محتوای تصمیمات گامهای خوبی برداشته است.

احمدی نژاد با اشاره به تنوع دستگاهها و نهادهای فرهنگی، هماهنگی بیشتر این دستگاهها را در اجرایی کردن سیاستهای کلان فرهنگی خواستار شد.

دکتر مخبر دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی هم در گزارشی با اشاره به تشکیل شوراهای تخصصی مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی و تحول و نوسازی نظام آموزشی گفت: این شوراهای تخصصی با برگزاری مستمر و مداوم جلسات خود پیشرفت مناسبی داشته اند به طوریکه نقشه جامع علمی کشور در کمتر از یک سال آینده تهیه و تقدیم خواهد شد.

دکتر مخبر به تعامل خوب شورا با حوزه های علمیه و دانشگاهها برای ایجاد کرسیهای آزاداندیشی اشاره کرد و افزود: شورایعالی انقلاب فرهنگی گامهای خوبی در زمینه توجه به فناوریهای نوین ازجمله هوا و فضا، نانو و IT برداشته و ایجاد پایگاه استنادی علوم در ایران و جهان اسلام (ISC) را در دست بررسی و انجام دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از بررسی ملاکهای ارتقای اساتید دانشگاه با هدف بومی کردن علوم و ایجاد نهضت نرم افزاری خبر داد همچنین چند تن از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در این دیدار دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف بیان کردند.