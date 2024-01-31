هواشناسی اصفهان درباره فعالیت سامانه بارشی هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ظهر امروز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از بعد از ظهر پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه (۱۲ و ۱۳ بهمن‌ماه) سامانه بارشی غرب، شمال غرب و جنوب استان را فرامی گیرد که فعالیت آن در این مناطق به صورت بارش برف، کولاک موقت برف، لغزندگی و یخبندان معابر، وزش باد به نسبت شدید، مه آلودی و کاهش دید پیش‌بینی شده است.

فعالیت این سامانه در سایر مناطق نیز به شکل بارش پراکنده باران و برف و مه آلودی و وقوع تند باد لحظه‌ای است.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، سامانه بارشی همه مناطق استان و به ویژه نواحی غرب و جنوب شمال غرب اصفهان مانند اسلام آباد موگویی، بویین و میان دشت، سمیرم، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، سمیرم، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه و آران و بیدگل و ارتفاعات شمالی را در بر خواهد گرفت.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به لغزندگی سطح جاده‌های مناطق غرب و جنوب استان، وقوع کولاک برف موقت و محدود، کاهش دید و اختلال در تردد شهری و روستایی احتمال آسیب به صنایع کشاورزی و تنش دمایی در سالن‌های دامداری مرغداری و گلخانه‌ها هشدار داده و توصیه کرده است که هموطنان طی این مدت از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند و در صورت لزوم سفر تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

در این اطلاعیه همچنین بر پرهیز از فعالیت کوهنوردی و گردشگری و لزوم آمادگی گروه‌های امدادی و اداره راهداری جهت برف‌روبی، مدیریت عشایر و استحکام سازه‌های موقتی تاکید شده است.