سفیر ایران درتوکیو: زمینه جهش در سطح روابط تهران - توکیو آماده است/ افزایش مجدد سهم ژاپن در پروژه آزادگان امکانپذیر است/ ایران خواستار نقش آفرینی بیشتر توکیو در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محسن طلایی در این مصاحبه با اشاره به اینکه " ایران آمادگی توسعه همکاری با شرکتهای ژاپنی در صنایع نفت و سایر بخشها را داراست" افزود: اکنون همه چیز کاملا روشن شده و ما امیدواریم بتوانیم سطح همکاریهای بین ایران و ژاپن را افزایش دهیم . متاسفانه برخی شرکتهای ژاپنی از انجام تجارت با ایران به دلیل فشارهای آمریکا خودداری می کنند، در حالیکه زمینه تحریم های بیشتر آمریکا علیه ایران وجود ندارد و شرکتهای ژاپنی به راحتی می توانند صادرات خود را از سطح 1 میلیارد دلار فعلی که به مراتب کمتر از 10 میلیارد دلار صادرات نفت ایران به ژاپن است ، افزایش دهند.

وی با تاکید بر اینکه سهم شرکت اینپکس درپروژه آزادگاه از 75 درصد به 10 درصد کاهش یافته است ،یاد آور شد امکان مذاکره برای افزایش سهم ژاپن در این پروژه نیز وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی مذاکره برای توسعه همه جانبه روابط را دارا می باشد .

درخصوص روابط با کره شمالی هم سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت : هیچ نوع همکاری درزمینه تکنولوژی هسته ای با این کشور وجود ندارد . ایران تنها از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایت می کند و ما سوء استفاده از فن آوری هسته ای را محکوم می کنیم ، چرا که کاملا علیه بشریت است.

درعین حال این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو NPT غنی سازی اورانیوم برای استفاده صلح آمیز در انرژی هسته ای را حق خود میداند. وی با اشاره به اینکه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تابو نیست ، اضافه نمود که انرژی هسته ای بایستی در آینده به یکی از مهمترین منابع انرژی در توسعه اقتصادی تبدیل شود.

سفیر ایران در ژاپن در ارتباط با افزایش قیمت نفت افزود: آمریکا بایستی به عنوان عامل این افزایش مورد سرزنش قرار گیرد ، چرا که با اعمال تحریمهای غیر منطقی مانع از افزایش ظرفیتهای نفتی در کشورهای ایران ، عراق و لیبی گردیده است . تولید نفت ایران از 2/5 میلیون بشکه در روز درقبل از انقلاب اسلامی به رقم فعلی 1/4 میلیون بشکه کاهش یافته است . همچنین این مسئولیت کشورهایی نظیر ژاپن است که از طریق توسعه زیرساختها ، به افزایش ظرفیت تولید نفت ایران کمک کنند.

شرایط سفر وزیر خارجه ژاپن به جمهوری اسلامی ایران فراهم است

دکتر طلایی همچین در راستای گسترش مناسبات با ژاپن ، از آقای کومورا وزیر خارجه ژاپن برای سفر به ایران و افزایش تحرکات دیپلماتیک دعوت کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: آمریکا به طور غیر مستقیم علیه شرکتها و نهادهای مالی ژاپن اعمال فشار میکند ، لکن گزارش اخیردرآمریکا ثابت می کند که ایران هیچ گونه قصدی برای توسعه سلاح هسته ای ندارد. واقعیت این است که شرایط به طور کلی تغییر کرده و دلیلی وجود ندارد شرکتهای ژاپنی از حضور در بازار و سرمایه گزاری در ایران خودداری کنند .

وی با اشاره به اینکه در مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن ، از ین استفاده میگردد و ازطرفی مازاد تجاری روابط دو جانبه نیز 10 میلیارد دلار به نفع ایران است ، عدم وجود ریسک درفعالیتهای تجاری و سرمایه گزاری درجمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار داد.

در ارتباط با دعوت از وزیر امور خارجه ژاپن جهت سفر به ایران نیز سفیر ایران با بیان اینکه تا کنون وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران چندین باربه ژاپن سفر نمود اند، افزود: هم اکنون نوبت وزیر خارجه ژاپن است که به تهران سفر نماید . ما امیدواریم طرفهای ژاپنی با بکار گیری ابتکارات جدید دیپلماتیک ، تحرکات خاورمیانه ای خود را افزایش دهند.