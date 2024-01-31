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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

فرمانده انتظامی شیراز:

قاتل نوجوان شیرازی دستگیر شد

قاتل نوجوان شیرازی دستگیر شد

شیراز-فرمانده انتظامی شیراز گفت: نوجوانی که با ضربات چاقو دوست خود را به قتل رسانده بود در صحنه درگیری دستگیر و روانه دادسرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری منجر به قتل بین دو نوجوان در اطراف مجتمع خلیج فارس شیراز، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد ۲ جوان ۱۶ ساله به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر که یکی از آنان با ضربات چاقو جوان دیگر را به شدت مجروح کرده است.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه مضروب به بیمارستان اعزام اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده فوت می‌کند، گفت: در همان لحظات اولیه قاتل دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کد مطلب 6010351

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