قاتل نوجوان شیرازی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری منجر به قتل بین دو نوجوان در اطراف مجتمع خلیج فارس شیراز، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد ۲ جوان ۱۶ ساله به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر که یکی از آنان با ضربات چاقو جوان دیگر را به شدت مجروح کرده است.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه مضروب به بیمارستان اعزام اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده فوت می‌کند، گفت: در همان لحظات اولیه قاتل دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.