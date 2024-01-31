به گزارش خبرنگار مهر، محمد پولادوند امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای بهمن‌ماه اولین بخش تولید پلاکت در پایگاه انتقال خون شهرستان الیگودرز انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در پایگاه انتقال خون شهرستان الیگودرز تنها فرایند اهدای خون انجام می‌شد، افزود: با پیگیری‌های انجام شده و تأمین زیرساخت‌های لازم، بخش تولید پلاکت در این پایگاه راه‌اندازی شد.

رئیس پایگاه انتقال خون الیگودرز، گفت: ازاین‌پس علاوه بر تأمین خون، پلاکت موردنیاز بیماران بیمارستان‌های امام صادق (ع)، شهید ولیان و امام علی (ع) شهرستان‌های الیگودرز و ازنا تأمین می‌شود.

پولادوند با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۲ واحد پلاکت در پایگاه انتقال خون الیگودرز تولید می‌شود، تصریح کرد: تا پیش از راه‌اندازی بخش تولید پلاکت در شهرستان الیگودرز نیاز بیماران این شهرستان از خرم‌آباد، بروجرد و گاهی از استان‌های هم‌جوار تأمین می‌شد.