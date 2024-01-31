بارش باران و برف در راه آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی در لرستان و ورود سامانه بارشی به لرستان از روز پنجشنبه، اظهار داشت: در قالب این سامانه بارشی، بارش باران و برف، وزش باد شدید در استان پیشبینی میشود.
وی زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی را روز جمعه عنوان کرد و گفت: آبگرفتگی معابر و ایجاد رواناب، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، انسداد راههای ارتباطی روستاها، اختلال در ناوگان حملونقل، احتمال رخداد بهمن در نواحی کوهستانی، لغو فعالیتهای عمرانی و ساختمانی و… برای استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در تردد جادهای بهویژه در گردنههای برفگیر استان، همراهداشتن تجهیزات زمستانی، اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم تأکید کرد و گفت: پس از خروج سامانه بارشی، طی بازه زمانی شنبه لغایت دوشنبه شاهد کاهش قابلتوجه دماهای شبانه و بروز پدیده یخبندان خواهیم بود، لذا مدیریت مصرف حاملهای انرژی، تنظیم سوخت و دما در گلخانهها و مرغداریها، محافظت از تأسیسات و ماشینآلات… توصیه میشود.
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