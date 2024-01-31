سلب ایمان و اعتقادات ما از اهداف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه محقق زاده ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: دشمن همواره با دسیسه‌های مختلف به دنبال ضربه زدن به کشور و جوانان و نا امید کردن آنها است.

وی با بیان اینکه دشمن با ترویج بی‌حجابی سعی در کمرنگ کردن اعتقادات و ضربه زدن به فرهنگ خانواده‌های ایرانی دارد، گفت: در عصر جدید شرایط به مراتب دشوارتر از جنگ سخت است و فضای مجازی اگر به نحو درست استفاده شود بهترین فرصت برای تبیین راه درست زندگی به جوانان است.

محقق زاده تصریح کرد: ما وظیفه داریم که با شناسایی اهداف دشمن خودمان را برای جنگ نرم آماده کنیم.

وی افزود: ما باید در مقابل شایعه پراکنی و دروغ‌هایی که در فضای مجازی علیه کشور ما و نظام ما و انقلاب ما وجود دارد، مواظبت و صیانت کنیم.