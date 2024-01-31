ایدئولوژی اسلامی معادلات دنیا را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه کردستان با تبریک دهه مبارک فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی اتفاق افتاد که مبنای همه تلاشها و ایدئولوژیها چه در غرب، اروپا و چه در شرق حذف اسلام از حیات سیاسی اجتماعی دنیا بود اما رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امام راحل، با نهایت حکمت و درایت اندیشه اسلام را با گفتمان جدید و رویکردی پسندیده مطرح کردند و منجر به تأسیس نظام اسلامی و وقوع انقلاب شد.
وی بیان کرد: ایدیولوژی اسلامی در عرصه سیاسی و سایر عرصهها معادلات دنیا را تغییر داد و این افتخار بزرگی برای اسلام است و تا امروز دستاوردهای ارزشمندی در درون نظام بدست آوردیم اما مشکلاتی هست که باید دوستداران نظام تلاش کنند تا رفع شود.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور عنوان کرد: کسانی که در اسلام تلاش کردند و به شکل تخصصی در همه حوزههای دین مطالعاتی داشتند متوجه شدند اسلام منهای سیاست، آئین و دین نیست اما سیاست اسلام با سایر مکاتب متفاوت است و در اسلام الگوی پسندیدهای برای حکمرانی وجود دارد.
ایران به اسلام اعتبار بخشید
ماموستا احمدپور خاطرنشان کرد: در دنیا کشور ایران ما به اسلام اعتبار بخشید و تلاش میکند اسلام به متن آحاد جامعه وارد شود، گرچه ناکامیهایی وجود دارد اما متخصصان همه حوزهها باید تلاش کنند ناکامیها را به صفر برسانند و آنچه لایق مردم ایران است را محقق کنند.
وی اضافه کرد: مدیریت و برنامهریزی لازمه دستیابی به بهترین جایگاه ایران و دین مبین اسلام است و همه باید در این راستا تلاش کنند.
کمال گرامیان معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز در این نشست با اشاره به اهم برنامههای این مرکز در دهه فجر اظهار کرد: کمیته تقریب مذاهب اسلامی در کردستان تشکیل شد و مرکز بزرگ اسلامی برنامههایی را مصوب کرده است که دیدار علما با نماینده ولی فقیه، اعزام مبلغ به مدارس و مساجد و برگزاری برنامه ویژه فجر در ۴۵ مسجد به مناسبت ۴۵ مین سالگرد پیروزی انقلاب از جمله این برنامهها است.
وی بیان کرد: تجلیل از خانواده شهدا، محفل انس با قرآن و برگزاری همایش سراسری ائمه جمعه در مرکز استان و سایر شهرستانها، نشستها و همایشهای روحانیون با موضوع انتخابات و مردمسالاری دینی در انتخابات و نشست طلاب از برنامههای ایامالله دهه فجر با مشارکت ادارات مختلف خواهد بود.
نظر شما