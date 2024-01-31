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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

در ماده پرش‌سه گام؛

دو و میدانی‌کار بجنوردی مجوز حضور در مسابقات آسیایی را کسب کرد

دو و میدانی‌کار بجنوردی مجوز حضور در مسابقات آسیایی را کسب کرد

بجنورد_ رییس هیات دو ومیدانی شهرستان بجنورد گفت: دو و میدانی‌کار بجنوردی مجوز حضور در مسابقات آسیایی را کسب کرد.

رضا علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی باشگاه‌های کشور و انتخابی تیم ملی به میزبانی تهران برگزار شد.

رییس هیأت دو و میدانی شهرستان بجنورد در ادامه گفت: علی سیدی دو و میدانی‌کار شایسته بجنوردی موفق شد در این رقابت‌ها در ماده پرش‌سه گام با کسب رکورد ۱۵ متر و دو سانتیمتر ضمن کسب مدال برنز این رقابت‌ها مجوز حضور در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا را کسب کند.

علی‌آبادی خاطر نشان کرد: مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا ۲۸ بهمن‌ماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6010391

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