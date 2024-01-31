به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل فرجی در آئین اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی که ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۶۰۰ اثر به جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی ارسال شد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: محورهای جشنواره شامل شعار سال، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، سبک زندگی اسلامی در استان خراسان شمالی بود.

سردار فرجی اضافه کرد: جشنواره در قالب‌های مختلف یادداشت، سرمقاله، گزارش، مصاحبه و بخش‌های ویدئویی بود.