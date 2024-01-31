  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی:

۶۰۰ اثر به جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی ارسال شد

۶۰۰ اثر به جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی ارسال شد

بجنورد- فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: ۶۰۰ اثر به جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل فرجی در آئین اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی که ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۶۰۰ اثر به جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی ارسال شد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: محورهای جشنواره شامل شعار سال، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، سبک زندگی اسلامی در استان خراسان شمالی بود.

سردار فرجی اضافه کرد: جشنواره در قالب‌های مختلف یادداشت، سرمقاله، گزارش، مصاحبه و بخش‌های ویدئویی بود.

کد مطلب 6010398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها