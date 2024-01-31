  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

دبیر اجرایی جشنواره نسل بصیر تایباد خبرداد؛

مشارکت ۲۲۰ دانش آموز تایبادی در جشنواره «نسل بصیر»

مشارکت ۲۲۰ دانش آموز تایبادی در جشنواره «نسل بصیر»

تایباد- دبیر اجرایی جشنواره نسل بصیر گفت: جشنواره دانش آموزی «نسل بصیر» همزمان با ایام دهه بصیرت با حضور ۲۲۰ دانش آموز هنرمند تایبادی در ۶ رشته فرهنگی، هنری برگزار شد.

علی بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره دانش آموزی نسل بصیر همزمان با ایام دهه بصیرت با حضور ۲۲۰ دانش آموز هنرمند تایبادی در ۶ رشته فرهنگی، هنری برگزار شد و همزمان با آغاز دهه فجر برگزیدگان آن معرفی شدند.

دبیر اجرایی جشنواره نسل بصیر بیان کرد: جشنواره نسل بصیر ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول شهرستان تایباد به همت اداره تبلیغات اسلامی، کانون فرهنگی تبلیغی هاتف و دارالقرآن خاتم الانبیا (ص) آموزش و پرورش شهرستان تایباد همزمان با ایام دهه بصیرت و با هدف نمایش بصیرت دانش آموزان نسل جدید برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره ۲۲۰ شرکت کننده از کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهرستان تایباد حضور یافتند که جمعاً ۲۳۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد و پس از داوری ۴۰ اثر به مرحله نهایی رسیده است.

بهمنی گفت: این مسابقات در بخش‌های نقاشی، دل نوشته، خوشنویسی، پادکست، ویدئو کلیپ و عکس برگزار شد که با تصمیم دبیرخانه از همه شرکت کنندگان در این جشنواره تجلیل می‌شود و به نفرات برتر جوایزی اهدا می‌شود.

گفتنی است؛ اختتامیه جشنواره دانش آموزی «نسل بصیر» امروز همزمان با آغاز دهه فجر در شهرستان تایباد برگزار شد.

کد مطلب 6010406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها