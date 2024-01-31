مشارکت ۲۲۰ دانش آموز تایبادی در جشنواره «نسل بصیر»

علی بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره دانش آموزی نسل بصیر همزمان با ایام دهه بصیرت با حضور ۲۲۰ دانش آموز هنرمند تایبادی در ۶ رشته فرهنگی، هنری برگزار شد و همزمان با آغاز دهه فجر برگزیدگان آن معرفی شدند.

دبیر اجرایی جشنواره نسل بصیر بیان کرد: جشنواره نسل بصیر ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول شهرستان تایباد به همت اداره تبلیغات اسلامی، کانون فرهنگی تبلیغی هاتف و دارالقرآن خاتم الانبیا (ص) آموزش و پرورش شهرستان تایباد همزمان با ایام دهه بصیرت و با هدف نمایش بصیرت دانش آموزان نسل جدید برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره ۲۲۰ شرکت کننده از کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهرستان تایباد حضور یافتند که جمعاً ۲۳۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد و پس از داوری ۴۰ اثر به مرحله نهایی رسیده است.

بهمنی گفت: این مسابقات در بخش‌های نقاشی، دل نوشته، خوشنویسی، پادکست، ویدئو کلیپ و عکس برگزار شد که با تصمیم دبیرخانه از همه شرکت کنندگان در این جشنواره تجلیل می‌شود و به نفرات برتر جوایزی اهدا می‌شود.

گفتنی است؛ اختتامیه جشنواره دانش آموزی «نسل بصیر» امروز همزمان با آغاز دهه فجر در شهرستان تایباد برگزار شد.