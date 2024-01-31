پیشرفت پروژه آبرسانی تنش آبی در مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جز قاسمی ظهر چهارشنبه در سفر یک روزه خود به مازندران از پروژه‌های در حال اجرا از محل تنش آبی با اشاره به کاهش بارندگی در سال‌های اخیر در کشور گفت: برای گذر از کمبود آب، پروژه‌های تنش آبی و اضطراری در استان‌های مختلف تعریف شد که در کوتاه‌ترین زمان با پیشرفت خوبی در حال انجام است.

جز قاسمی با اشاره به سفر خود به استان مازندران با بیان اینکه در شهرهای مختلف استان پروژه‌های تنش آبی در حال اجراست که قابل تقدیر است، افزود: امیدواریم بخشی از این پروژه‌ها قبل از آغاز فصل گرما به بهره برداری برسد تا مشترکان از آب پایدار برخوردار شوند.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: پس از بازدیدهای صورت گرفته از این پروژه‌ها، در خصوص توزیع اعتبارات تصمیم گیری می‌شود.

بهزاد برارزاده مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران نیز در حاشیه این بازدیدها، با اشاره به وجود تنش آبی در ۲۱۳ روستا و ۲۰ شهر در این استان گفت: ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه تنش آبی در استان در حال اجراست.