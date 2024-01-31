بارش برف از پنجشنبه استان مرکزی را فرا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها طی ۲۴ ساعت آینده به دلیل عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو، احتمال برخی بارش‌های پراکنده برف در مناطقی از استان مرکزی بویژه مناطق کوهستانی نیمه شمال و برخی نواحی نوار غرب دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: اما بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد یک سامانه بارشی با هسته سرد از بعدازظهر فردا (پنجشنبه) فعالیت بارشی خود را از مناطق جنوب غرب استان مرکزی آغاز و تا اواخر وقت پنجشنبه سایر مناطق استان را نیز تحت تأثیر فعالیت خود قرار می‌دهد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: بارش‌ها بیشتر به صورت برف است و تا جمعه شب و در برخی مناطق استان به صورت پراکنده تا بامداد شنبه تداوم دارد.

مرادی گفت: دمای هوا از روز جمعه به طور محسوسی کاهش پیدا می‌کند و این روند کاهشی در دمای شبانه تا اواسط هفته آتی تداوم دارد.

وی بیان کرد: پدیده مه در مناطق مستعد به دلیل وجود رطوبت کافی و کاهش دما در طی فعالیت این سامانه و همچنین پس از عبور سامانه در ساعات سرد شبانه‌روز در روزهای ابتدای هفته آینده پیش‌بینی شده که می‌تواند موجب کاهش دید افقی شود.