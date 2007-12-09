عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روزگذشته در لیسبون اذعان کرد که نیروهای ارتش فرانسه به طورغیرمستقیم به چاد کمک می کنند.

- یک نظامی انگلیسی روزگذشته در جنوب افغانستان کشته شد.

- یک مسئول ارشد سازمان اطلاعات آمریکا اعلام کرد: گزارش این سازمان مبنی براینکه ایران برنامه تسلیحات هسته ای خود را متوقف کرده است، نتیجه تحلیلی قوی است.

- سخنگوی جنبش فتح، رژیم صهیونیستی را به ایجاد پایگاه های جدید برای انجام مذاکرات نهایی درباره مشکلات موجود متهم کرد.

- عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان، با برخی از مسئولان اروپایی در لیسبون دیدار کرد.

- ولید المعلم وزیرامورخارجه سوریه در نظر دارد امروز برای دیدار با صلاح البشیر همتای اردنی خود وارد امان شود.

- عبدالرحمن العطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس روزگذشته اعلام کرد: ما می خواهیم که بعد نظامی از برنامه هسته ای ایران دور شود و می خواهیم که بین این کشور و غرب گفتگو انجام شود و ما موافق درگیری و زد و خورد نیستیم.

- یک روزنامه عربی نوشت : رابرت گیتس وزیردفاع آمریکا روزگذشته در سخنان خود در منامه با دفاع از برنامه هسته ای اسرائیل ، خنده حاضران را برانگیخت.