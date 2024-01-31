بازپرداخت پلکانی تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صالحی امیر گفت: علاوه بر تثبیت و کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن میزان اقساط تا دو سال ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی عنوان کرد: مقرر شده اقساط ماهانه تسهیلات نهضت ملی مسکن در دو سال ابتدایی بازپرداخت تسهیلات به پنج میلیون تومان کاهش یابد. پس از دو سال نیز، اقساط وام به صورت پلکانی دریافت خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان افزود: در صندوق توسعه ملی بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی مسکن قرارداد سپرده گذاری ۲ میلیارد دلار منعقد شد و این اقدام گام بلندی برای تثبیت کاهش نرخ سود از ۲۳ به ۱۸ درصد بود.

به گفته وی گام بعدی در بخش بهبود وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن پلکانی کردن اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن بود به گونه‌ای که طبق مصوبه بانک مرکزی کسانی که مایل هستند به صورت پلکانی اقساط خود را پرداخت کنند شرایط خاصی برای آنها طراحی شد به گونه‌ای که در دو سال اول قسط این تسهیلات پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد و از سال سوم قسط‌ها افزایش پیدا کند.

صالحی امیر بیان کرد: در حال حاضر پرداخت هزینه‌ها به گونه‌ای است که کارگرانی که نهضت ملی مسکن را دریافت می‌کنند بتوانند اقساط آن را پرداخت کنند و این گام بسیار بزرگی بود که در سیستم بانکی انجام شد.