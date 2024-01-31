رشد ۵۰ درصدی سوادآموزی بعد از انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب همزمان با شروع دهه فجر که در مدرسه استقلال کرمانشاه با حضور شده استاندار و جمعی از مسئولان برگزار شد با تبریک چهل و پنجمین سالروز انقلاب اسلامی و دهه فجر، اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش از انقلاب اسلامی جمعیت ایران تنها ۳۹ میلیون نفر بوده و اکنون به ۸۰ میلیون نفر رسیده که طبیعتاً بسیاری از این جمعیت پیش از انقلاب را درک نکردند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه امروز ما تبیین دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی به نسل جدید است، افزود: در پی تصویب قانون ننگین کاپیتالاسیون مردم ایران تا اعتراض به وضعیت پیش آمده نسبت به حقوق ضایع شده از خود دست به اعتراض زدند که امام خمینی (ره) با افشاگری و حمایت مردم رهبری این اعتراض را به عهده گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: دشمن برای جلوگیری از اعتراض و دفاع مردم از حقوق خود هر کاری کردند و ۱۵ سال رهبر مردم را تبعید کردند با این حال وی به طور دورادور فعالیت مردم را در زمینه اعتراضات مدیریت و رهبری می‌کرد.

محمدی ادامه داد: نهایتاً در ۱۲ بهمن ماه سال ۵۷ رهبر انقلاب اسلامی ایران به سمت تهران آمد و مردم با بزرگترین استقبال قرن معاصر به پیشواز امام رفتن که با حضور بیش از ۳ میلیون نفر در فرودگاه مهرآباد سخنرانی کوبنده‌ای انجام گرفت که در مجموع آخرین امید رژیم شاه از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه بیشتر دوام نیاورد.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه، خاطر نشان کرد: این انقلاب با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی از امام استقبال کردند و این انقلاب را حمایت کردند اما با این وجود در فروردین ماه سال ۵۸ این انقلاب مجدد توسط رهبر انقلاب به رأی گذاشته شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه ۹۹ درصد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی دادند، یادآور شد: ملاک رأی مردم بوده از همون ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلام دشمن در پی ایجاد فتنه، عدم تشکیل نظام مردمی و عدم تثبیت این نظام بوده که در این راستا جنگ‌های متعدد قومی و قبیله‌ای و در نهایت جنگ هشت ساله را راه اندازی کردند.

محمدی بیان داشت: در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران دفاع توسط بسیجیان و نظامیان به گونه‌ای انجام شد که یک وجب از خاک این کشور از دست نرفت و اکنون از زمانی که ایران حتی توان تولید سیم خاردار نداشت به مقامی رسیده که قدرت‌های غربی نیز به جایگاه و پیشرفت ایران اعتراف می‌کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه این انقلاب با رهبری مقام معظم رهبری و به پشتوانه مردم به مسیر خود ادامه داده، گفت: و اکنون با شتاب بیشتری به سمت تمدن نوین اسلامی برای زمینه‌سازی ظهور در حال حرکت است.

محمدی در ادامه به پیشرفت و توسعه آموزش و سوادآموزی در قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و افزود: پیش از انقلاب تنها ۹۳۶ مدرسه در کشور وجود داشت که اکنون این عدد به ۲ هزار و ۴۴۰ مدرسه رسیده یعنی در این مدت ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه ساخته شده است.

وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب سه هزار کلاس و اکنون ۱۳ هزار کلاس، سرانه فضای ورزشی از سه هزار متر مربع به ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع و همچنین سرانه فضای آموزشی به ۶.۴ افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تاکید کرد: در حوزه سوادآموزی نیز پیش از انقلاب تنها ۴۷ درصد مردم با سواد بودند اما اکنون این آمار به ۹۸ درصد رسیده که با ۵۰ درصد رشد مواجه است و بر اساس توجه به زنان به ویژه برای ایجاد حضور در زمینه‌های اجتماعی فاصله سواد زنان با مردان از ۲۶ درصد به ۱۰ درصد رسیده است.

محمدی افق روشنی را پیش روی جامعه و نظام اسلامی ایران دانست و عنوان کرد: چشم انداز نوین اسلامی در حال شکلگیری است و به زودی شاهد انتقال قدرت از غرب به غرب آسیا و انتقال فرهنگ مقاومت از جمهوری اسلامی ایران به محورهای مقاومت خواهیم بود زیرا ایران اکنون به بازیگر اصلی و تعیین کننده مناسبات در غرب آسیا تبدیل شده است.

وی در پایان با تاکید بر لزوم حضور در عرصه‌های مهم کشور به ویژه انتخابات، گفت: اکنون در کنار هم متعهد می‌شویم که مقتدرانه و با صلابت به سوی قله‌ها پیش رفته و در عرصه انتخابات به عنوان سنگر پیش رو پرشورتر از هر سال پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنیم.