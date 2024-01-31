۶۷۲ برنامه به مناسبت ایام دهه فجر در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیخانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران ۶۷۲ برنامه در سطح شهرستان گرگان برگزار خواهد شد که از این تعداد ۷۲ برنامه به صورت ویژه اجرا می‌شود.

وی افزود: امسال دهه فجر با شعار «جشن ملی مشارکت پرشور و آینده روشن» در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه گرگان با اشاره به اینکه سعی داریم برنامه‌ها را مردم محور اجرا کنیم، گفت: در این ایام برنامه‌هایی چون یادواره شهدا، عطر افشانی مزار شهدا، تجلیل از شهدای مدافع حرم، برگزاری یادواره شهدا شهرستان با محوریت شهید آبروی محله، مسابقات فرهنگی و ورزشی، پویش‌های فرهنگی، ایستگاه روایت گری، میز خدمت، محرومیت زدایی، برنامه‌های قرآنی، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، رژه موتوری و زنگ انقلاب برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: همه برنامه‌های سپاه گرگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ختم خواهد شد که این مراسم هم با حضور پرشور مردم به ویژه دهه ۸۰ و ۹۰ برگزار خواهد شد.

علیخانی اظهار کرد: در ایام دهه فجر امسال هزار بسته معیشتی در شهرستان گرگان توزیع می‌شود.