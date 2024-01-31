نقش امامان جمعه برای زمینه سازی مشارکت در انتخابات مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان مازندران ضمن تبریک مناسبت‌های پیش رو و تسلیت سالروز شهادت امام هفتم، اظهار کرد: ۲۳ هزار نفر در مازندران در ۳۳۲ مسجد معتکف شدند و اکثر آنها دهه هشتادی بودند.

وی خواستار برگزاری یک جلسه با امور مساجد با حضور استاندار شد و افزود: موضوع گردهمایی جاری نقش امامان جمعه و مسئولان در تحقق شعار سال و زمینه‌سازی مشارکت حداکثری در انتخابات است.

وی افزود: حلقه‌های میانی بهترین راه رفع مشکلات هستند و اگر این دو شبکه اصلی در کشور یکی مردمی و دیگری حکمرانی حکومت و دولت، به هم وصل باشند خیلی می‌توانند کار انجام دهند و مهمترین کار آنها این است که اراده مردمی را در کانون مدیریت کشور شکل داده و مطالبات مردم و اهداف حکومت را بیان کنند.

آیت الله محمدی لائینی ائمه جمعه و بخش خصوصی را از جمله حلقه‌های واسط بیان کرد و گفت: مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی روی بخش خصوصی تکیه کردند و آن را در کنار حمایت از کسب و کار دو زمینه لازم برای بهبود اوضاع و پیشرفت کشور دانستند.

آیت الله محمدی لائینی خطاب به جمع حاضر عنوان کرد: در سه هفته گذشته به حوزه کشاورزی، اقدامات آب منطقه‌ای و منابع طبیعی گلایه‌هایی داشتیم و طبق آخرین جلسه بنا شد کارگروهی ظرف مدت دو هفته در حوزه معاونت عمران استانداری مازندران تشکیل و این مسئله پیگیری شود و گرچه ما بنا داریم به شخص رئیس جمهور مستقیماً نامه بزنیم زیرا این مشکل بزرگ است.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: کشاورزان اخیراً گلایه دارند که آب منطقه‌ای از کشاورزان یا مالکان حریم رودخانه طلب اجاره کرده است یعنی خودش شده مالک، می‌خواهند پولی دریافت کنند که درست نیست و این کارگروه باید هر چه زودتر برگزار شود.