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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

تیراندازی در نشستهای تبلیغاتی ممنوع است/دستگیری۳عامل تیراندازی

تیراندازی در نشستهای تبلیغاتی ممنوع است/دستگیری۳عامل تیراندازی

یاسوج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تیراندازی در نشست های تبلیغاتی به علت تهدید جان شرکت کنندگان ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هاشمی ظهر چهارشنبه در همایش روابط عمومی‌های کهگیلویه و بویراحمد افزود: همان طور که مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مهم است سلامت و امنیت انتخابات نیز مهم است.

وی بیان داشت: در راستای حفظ امنیت مردم، سه عامل تیراندازی در آئین‌های تبلیغات استان دستگیر و روانه زندان شدند.

هاشمی تصریح کرد: اسلحه این افراد مجاز بوده اما چون اقدام آنان غیرقانونی بوده در این راستا با این افراد، برخورد قانونی شده است.

وی با بیان اینکه ستاد انتخابات استان مصمم به برخورد با هر نوع سوگیری فرمانداران برای کاندیدی خاص، یا پول پاشی از سوی آنان و سایر اقدام‌های غیرقانونی از سوی برگزار کنندگان انتخابات در استان است، گفت: سلامت انتخابات مهمترین مسئله است و همه باید در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارند برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور تلاش کنند.

هاشمی افزود: با استفاده از کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت و یا پاسپورت نیز می‌توان در انتخابات شرکت کرد و رأی داد.

کد مطلب 6010436

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